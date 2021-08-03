滿額免費吃！beard papaX cama推「香草拿鐵咖啡泡芙」香草卡士達＋咖啡內餡超搭

繼上一波與全聯聯名的熱潮，beard papa’s打鐵趁熱再度推出聯名款，攜手cama推出4款限定「香草拿鐵咖啡泡芙」，濃郁的咖啡內餡融合香草香草卡士達，準備征服咖啡控的味蕾。

beard papa攜手cama推「香草拿鐵咖啡泡芙」。 圖／beard papa提供

擺脫消費者對於咖啡苦澀的刻板印象，beard papa’s泡芙職人與cama café烘豆師共同研發，最後選用來自哥倫比亞、衣索比亞等產區的精選咖啡豆，採中烘焙處理，香氣飽足口感溫潤，融合於beard papa’s香草卡士達內餡超合拍，搭配4款人氣外皮，咬下的瞬間就像是喝了一杯香草拿鐵咖啡，濃郁香醇，讓人口齒留香欲罷不能。

beard papa’s 「香草拿鐵咖啡泡芙」4種口感獨家外皮，囊括日式泡芙、餅乾泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙。另外為了慶祝新品上市，即日起至8/31出示cama App會員資訊畫面至全台beard papa’s門市，單筆消費滿$150，贈日式拿鐵咖啡泡芙一顆（恕不得累積贈送，僅限1顆）。此活動不可與其他優惠併用，詳情以beard papa's臉書粉絲頁公佈為主。

beard papa’s「香草拿鐵咖啡泡芙」販售資訊

販售時間：即日起至8/31

售價：65起/顆