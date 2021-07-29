好市多神級奶茶2.0版！ 義美「厚絲絨奶茶」含乳量50%以上，平均一罐只要11元

為歡慶7/27起疫情警戒降至二級，清水堂原本已停賣的「豹紋愛玉鮮奶」確定加碼安可一周，讓住在台南市以外的粉絲也有機會喝得到，而人氣冰淇淋品牌COLD STONE也祭出「歡樂桶冰淇淋」限時買一送一，連外

2021-07-24 16:45