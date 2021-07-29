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好市多神級奶茶2.0版！ 義美「厚絲絨奶茶」含乳量50%以上，平均一罐只要11元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@coupleat_授權
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奶茶控囤貨囉！曾在好市多引爆「義美厚奶茶」之亂，搶購潮整箱扛回家堪比口罩之亂還厲害，相信許多人都還記憶猶新！近日好市多再推出全新2.0版神級奶茶「義美厚絲絨奶茶」，標榜乳製品含量50％以上，而且平均下來一罐只要11元，價格相當划算。

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近日有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」社團分享寫下：「新品試喝，個人覺得還不錯喝，奶味比較重，甜味比較不重，比起一般的比較不死甜，我還滿喜歡的，但尾韻有點微微的香精味感，個人覺得不錯，如果沒有香精味感的話就更好」，網友紛紛留言表示「準備補貨」、「感覺非常欠買」、「這一定要喝爆」。社群網友coupleat_也搶先分享：「跟之前的厚奶茶比我更喜歡這個厚絲絨奶茶，比較沒有那麼甜膩，有了它以後可以捨棄大冰奶了，250ml包裝真的不夠喝！」。

圖／IG@coupleat_授權
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這款新上架的義美「厚絲絨奶茶」選用斯里蘭卡紅茶所調製，標榜乳製品含量50%以上且不添加奶精，顧名思義就試喝起來像絲絨一樣香滑順口，完全不輸先前的厚奶茶。每箱有24入，售價269元，平均一罐只要11元，高CP值讓奶茶控不搶不行！

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