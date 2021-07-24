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降二級！清水堂「豹紋愛玉鮮奶」快閃回歸，COLD STONE冰淇淋買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／清水堂臉書專頁、Cold Stone臉書專頁
圖／清水堂臉書專頁Cold Stone臉書專頁

為歡慶7/27起疫情警戒降至二級，清水堂原本已停賣的「豹紋愛玉鮮奶」確定加碼安可一周，讓住在台南市以外的粉絲也有機會喝得到，而人氣冰淇淋品牌COLD STONE也祭出「歡樂桶冰淇淋」限時買一送一，連外送平台也適用，冰品控必收！

圖／清水堂臉書專頁
圖／清水堂臉書專頁

台南浮誇系冰品扛霸子清水堂2018年就曾推出「豹紋愛玉鮮奶」，今年重新升級登場掀起台灣豹紋珍奶熱潮，早前還推出身著豹紋配件就送小豹紋的活動，吸引許多粉絲嘗鮮。這款限定飲品以濃醇鮮奶為基底，加上爆量珍珠及招牌愛玉，絕對讓大家一杯就飽。原本已於7/12停賣，官方昨（23）透過臉書宣佈，為歡慶疫情警戒降為二級，7/24起至8/1安可快閃，以現場購買為主，也可致電詢問預訂。

圖／Cold Stone臉書專頁
圖／Cold Stone臉書專頁

此外，COLD STONE以「OURS歡樂桶冰淇淋」32OZ經典冰淇淋為主角推出「買一送一」好康，7/28前凡至門市或透過foodomo外送平台購買，即享此優惠。值得一提的是，經典、自創、單口味口味任選，當季「楊枝甘露」也適用，芒果控別錯過！

圖／Cold Stone臉書專頁
圖／Cold Stone臉書專頁

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