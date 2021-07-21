榴槤蛋糕吃起來！「榴槤生乳捲」滿額折100元限定開賣，還有西瓜口味超欠吃

現今人們對於精緻飲食的需求提升，各家餐飲業者也不斷推出「顛覆味蕾」想像的新品吸引顧客消費。這回人氣生乳捲甜點店「金帛手製 KINBER MADE」推出超狂的「榴槤生乳捲」，滿滿內餡的榴槤包裹在紅茶蛋糕中，濃郁口感打破消費者對榴槤的想像，還有推出「西瓜冰心捲」，現在任選3件還有現折100元活動，快來搶購囉。

圖／金帛手製官網

創立於2014年台中的「金帛手製」，過去主打天然食材製作的霜淇淋，近年來逐漸轉型製作生乳捲、生日蛋糕與彌月蛋糕等甜點，獲得巨大的人氣，期望透過甜點帶領人們通往幸福的視覺與味蕾體驗。

圖／金帛手製官網

這回透過創意與創新，誕生了手製「蘇丹王榴槤生乳捲」，在原料方面追求頂級的食材選擇，像是嚴選並採用台茶18號「紅玉紅茶」製作蛋糕體，會有淡淡的紅茶香，再配上濃郁可口的榴槤餡，一口吃起來絕對「香氣」爆棚；另外配合夏季還推出「西瓜冰心捲」，把抹茶蛋糕與西瓜生乳餡做完美搭配，爽口不甜膩。另外還有夏日檸檬優格山型捲、冰心鳳梨酥生乳捲以及梅酒紅心芭樂生乳捲。

圖／金帛手製官網

現在優惠任選三件折100元，全單只要滿1800元，還可以享有0元免運費喔，更多好康優惠請上官網查詢。

官網：https://www.kinbermade.com/

圖／金帛手製官網

圖／金帛手製官網

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