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好市多「哈根達斯雪糕」一支56元就有、盡享6款口味！加碼品脫200元有找
冰品控好消息！高級冰品「哈根達斯」每回快閃特價都掀起囤貨潮，品牌不定時攜手超商、超市或各大電商推出限定優惠，7月則於美式賣場好市多祭出2大999元組合，其中「哈根達斯雪糕」一盒18入平均55.5元吃得到，品脫大尺寸每杯也比市價便宜至少120元，兩大促銷別錯過。
好市多日前新推「哈根達斯雪糕組」999元特價組，每盒共有18支，每支不到56元，銅板價吸引粉絲入手。值得一提的是，口味非常多元，包含芒果脆皮雪糕、香草焦糖脆杏仁、草莓、抹茶杏仁粒、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥，暢銷款、經典風味應有盡有，每款口味各3支，不怕吃膩。
除了雪糕，防疫在家挖冰淇淋更過癮。好市多哈根達斯另一促銷以品脫為主角，「夏日果漾冰淇淋組」同樣為999元一張小藍有找，就能爽嗑5杯容量介於460至473毫升的哈根達斯冰淇淋，每杯200元，遠比部分四入裝1056元的活動划算。不僅如此，優惠組合還吃得到獨家口味，巧克力控會愛的「焦糖布朗尼」及酸甜系「檸檬柑橘」只有好市多才買得到，另有淇淋巧酥及芒果，買回家一家人隨喜好開吃幸福指數飆升。
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