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紅白綠3色好吸睛！「西瓜牛奶酷繽沙」消暑回歸，用行動支付滿額現折20元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／全家便利商店提供 圖／Instagram網友_karajan_授權
圖／全家便利商店提供 圖／Instagram網友_karajan_授權

想到炎炎夏季，就會自動想到消暑聖品「西瓜」啦！看過來，全家FamilyMart即將於7月14日起回歸超人氣的「西瓜牛奶酷繽沙」，而且還是限量的喔，快手刀把開賣時間筆記起來。

圖／Instagram網友_karajan_授權
圖／Instagram網友_karajan_授權

全家FamilyMart每每推出酷繽沙就會造成人氣話題，像是今年推出的草莓起司蛋糕與芝士葡萄酷繽沙都非常熱賣。這回推出的「西瓜牛奶酷繽沙」，從基底就不馬虎，先放上濃郁的哈蜜瓜果醬，些許甜味提升滋味，中間再加入超厚滿滿的煉乳冰淇淋，上層還有滿滿的嚴選花蓮西瓜打成冰沙，新奇的西瓜籽是用巧克力晶球點綴而成，整體喝起來西瓜味很清爽，配上煉乳與哈密瓜醬的多層次口感，非常好喝。

圖／全家便利商店_台灣Instagram粉專
圖／全家便利商店_台灣Instagram粉專

另外即將於7月13日全台微解封，全家FamilyMart也推出「解悶消費學」活動，使用行動支付Fami錢包，只要單筆支付滿200元立刻享有現折20元的回饋優惠，相當於9折，防疫免紙幣接觸，快使用起來囉，值得注意的是，數量有限，務必把握機會喔。

圖／全家便利商店官網
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