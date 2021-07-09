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解封後再朝聖！ 高雄自強夜市人氣手搖飲「蓁香茗茶」　蜜香珍珠夏天消暑必喝

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 / 文、圖／尼力

udn走跳美食／尼力

每個人心中都會有一家神店、神奇的飲料店，有名的珍珠奶茶必喝（好好吃的珍珠）

鄰近苓雅市場、自強路上這家 蓁香茗茶早上就開始營業了，帶有蜜香Q彈的珍珠，讓很多饕客一喝就是數十年。夠味不膩、Q彈對味，搭配奶茶、茶飲都很對味，多樣超人氣手搖茶飲，傳統茶飲不敗的好味道、正港消暑解渴。

使用台灣茶葉所調配的茶飲，不添加人工香料、香精、茶精。早上就開始營業的傳統手搖飲料攤，人潮很多、買的時候都要排隊等候。很多朋友對這家珍珠奶茶很有印象，傳統滋味、香甜不膩、無糖珍珠奶茶也很好喝。

招牌珍珠，起鍋時間是早上8點半起鍋，每5小時起鍋一次，超人氣必點帶有蜂蜜香氣的Q彈珍珠、高雄好吃珍珠必吃

很純樸的飲料攤子，檯子上面滿滿的手寫飲料名稱，隨著季節變化都會不斷的推出新品、特調飲品。

蓁香茗茶，QQ＆泡沫紅茶專賣店

高雄在地好喝飲料，屹立不搖超人氣、必喝，光是飲料品項就超過50種以上。

檯面上寫的密密麻麻的手寫菜單，看到眼花撩亂。第一次來可以買單品茶、必喝奶茶，奶茶有鮮奶茶、傳統奶精奶茶，一定要加珍珠啊！招牌首選～

洛神花茶也是人氣招牌，消暑解渴酸甜滋味。

招牌：珍珠純鮮奶、珍珠鮮奶綠茶、珍珠鮮奶麥茶、珍珠鮮奶烏龍茶、珍珠紅茶、珍珠奶綠

無糖、無糖也非常好喝順口的珍珠奶茶，好喝推薦

想要不膩口可以跟我們一樣點 珍珠鮮奶烏龍茶、珍珠鮮奶綠茶，保有茶香滋味，鮮奶滋潤茶香，蜜過蜂蜜珍珠好Q彈、咀嚼好療癒。每一顆珍珠都會散發出蜂蜜滋潤的天然滋味，完全不膩口。

夏天都要報到好幾次的人氣手搖飲料 蓁香茗茶

奶茶控，喝起來～～～～珍珠奶茶推薦首選！接地氣的人氣手搖飲料店，超人氣排隊名店。

單品茶無糖也回甘順口，不苦澀唷！

我喜歡珍珠鮮奶烏龍茶，帶有烏龍茶香濃順滋味

高雄人喜歡的彈珍珠、好喝鮮奶茶

早上上班前就可以來買囉～

蓁香茗茶 菜單與價目

高達50種以上的飲料品項，看到眼花撩亂

想要追隨傳統風味的奶茶，就點奶精奶茶邪惡一下！

蓁香茗茶

位置：高雄市苓雅區自強三路109號

營業時間：06:00~20:00

服務專線：07 338 7833

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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