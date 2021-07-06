在家半價爽嗑「5L莫凡彼冰淇淋」7種口味！優惠快閃10日，一球只要25元

名牌冰品只懂得哈根達斯嗎？來自瑞士的「莫凡彼冰淇淋」強調100%純天然，平常一球要價120元，如今品牌聯手台中日曜天地OUTLET，打造「5L版本」最狂5折價，讓大家在家也能爽嗑五星級冰品，活動只快閃10天，線上下單就能訂購，冰淇淋控囤貨時間到！

圖／日曜天地OUTLET臉書

「莫凡彼冰淇淋」為歐洲第一頂級冰淇淋，標榜嚴選世界各地最優質的材料製成，內用市價一球達120元，一般盒裝入手每球也至少要60元。如今台中日曜天地攜手品牌祭出超殺OUTLET價，7/7至7/16為止，原價2520的「重量裝5L冰淇淋」只要1260元，跟莫凡彼官網2.4L家庭裝原價一致，卻能獲得超過2倍的份量。超巨尺寸的莫凡彼每盒可挖約50球，平均每球25元，等於最高現省了近5倍價錢，中部人專屬促銷勿錯過。

圖／日曜天地OUTLET臉書

活動口味共有7款，除了經典巧克力、香草、草莓，限定的瑞士牛奶糖、咖啡、義大利起士、楓糖核桃也適用。防疫期間還可自製各式升級版甜點，像是冰淇淋鬆餅、漂浮紅茶等，夢幻下午茶療癒空閒時光。值得一提的是，若到日曜天地門市現場購買，還會加贈5L保冷袋，大家亦可於線上下單，完成付款兩天內即可至日曜天地取貨，抱回一大桶五星冰淇淋，開展沁涼消暑的宅家抗疫生活。

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