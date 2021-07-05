COMEBUY「買手搖送維生素C」　春陽茶事「雪淇紅茶」30元開喝

7月防疫生活，就用接力登場的手搖優惠繼續衝刺！春陽茶事即日起推出兩款古早清冰「雪淇冰系列」，除了30元起銅板價開喝，7月底前使用行動支付還享9折；而COMEBUY繼上個月推出土芭樂飲料，7/12則跨界聯手知名品牌「Airborne愛維寶」，活動首日任買2杯土芭樂飲品，即可獲得一盒維生素發泡錠，隔日起至7月底則可獲得百元優惠券，限量好康粉絲必收。

春陽茶事

春陽茶事新品中杯30元、大杯40元，北部售價各加5元。圖／春陽茶事提供

主打台味特調的春陽茶事即日推出期間限定「雪淇冰系列」，「雪淇紅茶」以斯里蘭卡熟成紅茶為基底，帶有水果香氣的茶湯加上雪淇冰，挑戰簡單風味的消暑聖品；整杯白色視覺的「雪淇檸檬」以雪淇冰搭配屏東九如檸檬，雪酪口感增添層次又解膩。此外，7/31為止凡到春陽茶事門市使用LINE PAY、悠遊付與悠遊卡等免接觸方式付款，外帶全品項即享9折，醫護警消人員憑工作證件則享7折，等於雪淇紅茶最低21元就能喝得到。

COMEBUY

圖／COMEBUY提供

配合防疫時期，COMEBUY首度與Airborne愛維寶合作，7/12凡到全台門市購買任兩杯大杯「芭樂檸檬綠」或「芭樂多多」，即可免費獲得一盒10錠的香橙口味「維生素發泡錠」，以芭樂的維生素C為基礎再翻倍。而7/13至月底若購買任一杯大杯土芭樂系列，則可獲得Schiff旭福台灣官方旗艦店100元商品折扣碼優惠券，限量15000張，送完為止。

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