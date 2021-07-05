快訊

嗆聲林昶佐 環南市場自治會長今說「他根本不需被罷免」

7.6萬幼教人員注意！7月8日起開打莫德納疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COMEBUY「買手搖送維生素C」　春陽茶事「雪淇紅茶」30元開喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

7月防疫生活，就用接力登場的手搖優惠繼續衝刺！春陽茶事即日起推出兩款古早清冰「雪淇冰系列」，除了30元起銅板價開喝，7月底前使用行動支付還享9折；而COMEBUY繼上個月推出土芭樂飲料，7/12則跨界聯手知名品牌「Airborne愛維寶」，活動首日任買2杯土芭樂飲品，即可獲得一盒維生素發泡錠，隔日起至7月底則可獲得百元優惠券，限量好康粉絲必收。

春陽茶事

春陽茶事新品中杯30元、大杯40元，北部售價各加5元。圖／春陽茶事提供
春陽茶事新品中杯30元、大杯40元，北部售價各加5元。圖／春陽茶事提供

主打台味特調的春陽茶事即日推出期間限定「雪淇冰系列」，「雪淇紅茶」以斯里蘭卡熟成紅茶為基底，帶有水果香氣的茶湯加上雪淇冰，挑戰簡單風味的消暑聖品；整杯白色視覺的「雪淇檸檬」以雪淇冰搭配屏東九如檸檬，雪酪口感增添層次又解膩。此外，7/31為止凡到春陽茶事門市使用LINE PAY、悠遊付與悠遊卡等免接觸方式付款，外帶全品項即享9折，醫護警消人員憑工作證件則享7折，等於雪淇紅茶最低21元就能喝得到。

COMEBUY

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

配合防疫時期，COMEBUY首度與Airborne愛維寶合作，7/12凡到全台門市購買任兩杯大杯「芭樂檸檬綠」或「芭樂多多」，即可免費獲得一盒10錠的香橙口味「維生素發泡錠」，以芭樂的維生素C為基礎再翻倍。而7/13至月底若購買任一杯大杯土芭樂系列，則可獲得Schiff旭福台灣官方旗艦店100元商品折扣碼優惠券，限量15000張，送完為止。

延伸閱讀：

10大「咖啡飲料」7月優惠！全家29元仙女紅茶、7-11特大美式44元

珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

麻古茶坊「芒果果粒茶」新登場！愛文芒果果粒喝到爽　55元銅板價開喝

水果 老屋 美國 古早味

相關新聞

COMEBUY「買手搖送維生素C」　春陽茶事「雪淇紅茶」30元開喝

7月防疫生活，就用接力登場的手搖優惠繼續衝刺！春陽茶事即日起推出兩款古早清冰「雪淇冰系列」，除了30元起銅板價開喝，7月底前使用行動支付還享9折；而COMEBUY繼上個月推出土芭樂飲料，7/12則跨界

大苑子「奇異果冰鑽」回歸了！任選3天行動支付享「愛文芒果冰沙」買1送1、掃描發票再抽免費喝

夏季是許多水果的出產旺季，各家手搖飲紛紛推出多款水果口味應戰。這回知名水果手搖飲品牌「大苑子」即日起正式推出「奇異果系列」回歸新品囉，還有即日起連續7天，任選3天用行動支付可享「愛文芒果冰沙」超狂買1送1優惠，快買來回家喝吧！

「冠軍肉桂捲」在家輕鬆做！獨家配方送到府，Funsiamo烘焙組2.0還有貝果、鹽之花奶油捲

烘焙愛好者準備出擊！Funsiamo繼早前推出新手、小孩也能輕鬆玩的「防疫甜點DIY」，這回首度攜手法國麵包大賽冠軍武子靖，攜手打造三款進階版麵包點心，簡易貝果乃至鹽之花奶油捲，甚至是人氣最夯的肉桂捲

星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券

早前韓國爆夯款草莓星冰樂喝不過癮？星巴克7月全新打造「巧克力法式泡芙星冰樂」，外送平台同步上市，而品牌也搶先祭出父親節檔期，凡預購蛋糕享88折，首兩周還可額外獲得買一送一券，咖啡控快超前部署享優惠！

1元「麥當勞冰淇淋、全家霜淇淋」一日限定！69元哈根達斯迷你杯線上開搶

冰品控在家也能嗨起來！蝦皮購物「77免運節」此次推出超夯冰品1元起特價，攜手家喻戶曉的品牌及超商推祭出4款招牌冰淇淋優惠，其中全家便利商店霜淇淋、麥當勞蛋捲冰淇淋只要1元，百元價位的哈根達斯迷你杯更是

全家便利商店「霜淇淋1元、咖啡買6送6」！一日快閃時段要筆記

全家便利商店除了不定時推出聯名餐點、甜食，霜淇淋和咖啡品項更是深受粉絲喜愛。今天跟大家分享兩大優惠，包含好咖日買六送六及霜淇淋難得一見的1元特價，一日限定活動小資族必收。 全家近期憑升級版仙女紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。