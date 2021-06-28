相機準備好！beard papa芒果季7/1登場　首推超萌「芒目怪獸菠蘿泡芙」好吃好拍

夏天就是吃芒果的季節！日式泡芙工房「beard papa」芒果季7月1日登場，首推外型萌Ｑ的「芒目怪獸菠蘿泡芙」，嚴選當季愛文芒果揉合滑順的鮮奶油，搭配獨家菠蘿外皮，同時運用多元食材增添泡芙風味，也帶來滿滿的俏皮童趣感，要讓老饕視覺與味覺同樣得到滿足。

beard papa外型萌Ｑ的「芒目怪獸菠蘿泡芙」帶來滿滿的俏皮童趣感。 圖／beard papa提供

日式泡芙工房beard papa芒果系列嚴選當季採收的愛文芒果，鮮嫩多汁甜度破表，直接拌入滑順的鮮奶油中，還能吃到芒果的纖維果肉，帶給老饕真材實料的美味。7月將登場的芒果季首推「芒目怪獸菠蘿泡芙」，將菠蘿泡芙切開後擠入特製的芒果內餡，再放入2顆白玉增加口感，最後用巧克力鈕釦點上萌萌大眼睛， 吸睛程度破表，限定店鋪販售，每日限量30顆售完為止，準備搶攻芒果控的味蕾。

除了芒目怪獸菠蘿泡芙外，beard papa還供應另外4款口感獨家外皮的芒果泡芙，包括外酥內軟的日式泡芙、酥酥脆脆的餅乾泡芙、適合小孩享用的mini泡芙，以及特製千層派皮、層層蓬鬆細緻的芒果派 (7月限定，微風台北車站店除外)，多款口感外皮滿足不同吃貨的味蕾需求。

beard papa外型萌Ｑ的「芒目怪獸菠蘿泡芙」帶來滿滿的俏皮童趣感。 圖／beard papa提供

beard papa芒果季販售資訊

1.芒目怪獸菠蘿泡芙

限定店鋪販售：

環球南港車站店 B1F、CityLink松山車站店1F、微風南京店1F、信義誠品店B1F、台中勤美店B1F、統領桃園店1F。

販售時間：7/1起開賣，每日限量30顆，售完為止。

2.其他款芒果口味泡芙

販售店鋪：全台門市

販售時間：7/1-7/31推出，數量有限售完為止。$65起/顆。

注意：芒果派微風台北車站店除外。