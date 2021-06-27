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3大外送甜點！CHURROS吉那圈「買一送一」、芒果鬆餅下殺5折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／吉那圈咖啡臉書專頁、黑浮咖啡提供、Mister Donut提供
圖／吉那圈咖啡臉書專頁、黑浮咖啡提供、Mister Donut提供

三級疫情警戒延長，各大餐飲優惠也同步順延，讓大家在家防疫也能省錢開吃。今天簡單整理3大甜點好康，其中來自韓國的CHURROS吉那圈「買一送一」、Mister Donut甜甜圈推現折優惠，外送也適用的好康讓饕客能夠更加安心品味下午茶

吉那圈咖啡：現炸吉拿圈買一送一（截至7/12）

圖／吉那圈咖啡臉書專頁、
圖／吉那圈咖啡臉書專頁

從韓國引進的「CHURROS吉那圈」為當地人氣街頭小吃，每份強調全手工、現點現做，外酥內亂的吉那圈在肉桂香氣加持下美味加倍。店家防疫期間推出「買一送一」，截至7/12外帶外送皆適用。若實際查詢外送平台foodpanda無顯示優惠，店家也表示只要單點吉那圈、於備註說明另一隻口味，即會主動補一隻。全台三家分店也加碼門市優惠，除了現炸吉拿圈買一送一，部份商品則享8折，附近的饕客別錯過啦！

Mister Donut：外送平台滿額折價（截至6/30）

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

Mister Donut繼早前買10送10外送優惠結束後，6/30前透過外送平台foodomo、foodpanda單筆消費滿250元，即可現折50。foodomo新戶輸入「fd300m」、舊用戶輸入「fdm100」則有外送滿199折50元。此外，即日起至7/12為止，凡到店外帶可享「3入100元」優惠價，「北海道乳酪瑪芬」、「糖霜黃金圈」、「巧克力黃金圈」、「卡士達巧貝」等都能任選，作為早餐或下午茶都合適。

黑浮咖啡：「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」半價（截至7/31）

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡即日起祭出超過一個月好康，7/31前只要至門市外帶或「黑浮線上點餐外帶系統」單點夏季限定「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」，即可5折開吃。夏季應景必吃「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」以店內招牌白玉麻糬鬆餅為基底加上雙倍芒果、奶香慕斯，內層還有芒果布丁與芒果義式冰淇淋，讓芒果控味蕾「芒」不停。每份原價南區280元、中區及信義ATT門市320元，活動期間半價140起吃得到，每筆訂單限購一份，外送服務單筆訂單滿千全單免運。

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