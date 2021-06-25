喝的「生乳酪蛋糕」！Mr. Wish系列新品開賣8折起，芒果與抹茶生乳酪必喝

曲奇品牌Wacookies即將於6月24日晚間6點正式推出首款「香蒜胡椒起司曲奇」囉，鹹香口感當下午茶絕配，另外日前剛上市的「奶蓋雪糕」，7天已賣破10萬支，可見人氣破錶，現在即日起至7月13日在全家任選2件8折，在全聯也買得到喔。

2021-06-23 17:00