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喝的「生乳酪蛋糕」！Mr. Wish系列新品開賣8折起，芒果與抹茶生乳酪必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專
圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專

第三級疫情警戒確定延長至7月12日，各家餐飲業者維持市場聲量與商業收入，仍紛紛推出許多優惠活動，吸引顧客消費。而這回Mr.Wish近日推出超狂的「用喝的生乳酪蛋糕」系列飲品，嚐鮮價現折20元，相當於約8折，想要嚐鮮的消費者務必不要錯過喔。

Mr.Wish以鮮果茶為主打，近年堅持維持創新與專業的職人理念，常常推出各種新特色飲品。此次的「生乳酪蛋糕系列」強調用黃金比例的精緻甜點飲品，共推出三種口味，包含芒果生乳酪 、黑糖生乳酪與抹茶生乳酪等口味。

圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專
圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專

其中芒果生乳酪口味，在最上層特製濃郁透心涼的芒果冰沙，搭配生乳酪的濃郁口感，非常消暑；還有抹茶生乳酪口味，完美結合茶香甘醇尾韻與生乳酪綜合，絕對是以「完美」形容；最後黑糖生乳酪口味，將黑糖的焦香與鮮奶的滑順口感融合，可以喝得到多層次口感。

圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專
圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專

值得一提的是，現在每杯原價105元，現在嚐鮮價只要一杯85元，現折20元，相當於約8折優惠。除此之外，若有需要外送服務，也可以使用Mr.Wish App中的外送服務功能訂購喔。

Mr.Wish

臉書粉專：https://www.facebook.com/Mr.WishTaiwan

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