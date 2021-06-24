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甜甜圈「限時買1送1」！「Krispy Kreme」半價現省175元爽吃24個甜甜圈
夏日除了冰品之外，甜甜圈也是炎熱夏天必吃的甜點之一。這回「Krispy Kreme」即日起推出「原味糖霜買1盒送1盒」限時外帶優惠活動，直接現省175元，做好防疫之餘，一起外帶在家狂嗑甜甜圈吧！
Krispy Kreme是來自美國的甜甜圈大型品牌連鎖店，同時也是全美超人氣規模No.2的甜甜圈專賣店，過去時常駐足排隊人潮，並曾於8年前來台開店時，創下「需排隊3小時」的驚人紀錄，先前也有中南部的網友紛紛敲碗希望可以進駐，可見人氣非同小可。
這回推出的外帶買1送1優惠，是指即日起至6月28日，只要買1盒原味糖霜口味就再送1盒原味喔，相當於現省175元（原一盒12入350元），值得注意的是，建議購買可先電話至門市洽詢喔。其他熱銷品還有海鹽焦糖甜甜圈與巧克力夾心甜甜圈等，綜合口味也同步販售中（一盒12入400元），務必把握機會喔，更多好康請鎖定臉書粉專。
Krispy Kreme Taiwan
臉書粉專：https://www.facebook.com/krispykremetaiwan/?ref=page_internal
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