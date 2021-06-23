Wacookies「香蒜胡椒起司曲奇」新上市！賣破10萬支的「奶蓋雪糕」任兩件8折

曲奇品牌Wacookies即將於6月24日晚間6點正式推出首款「香蒜胡椒起司曲奇」囉，鹹香口感當下午茶絕配，另外日前剛上市的「奶蓋雪糕」，7天已賣破10萬支，可見人氣破錶，現在即日起至7月13日在全家任選2件8折，在全聯也買得到喔。

圖／Wacookies臉書粉專

Wacookies是台灣知名美食YouTuber古娃娃耗時多日創立的曲奇品牌，從研發、製作再到品質把關，古娃娃都傾力傾為，希望打造曲奇點心天堂。

日前正式於臉書公告推出「香蒜胡椒起司曲奇」將於6月24日晚間6點正式開賣，是號稱首款打破市面既有口味的「鹹式曲奇」，將香蒜與帕瑪森起司完美融合，再搭配黑胡椒粉微辣尾韻的精緻口感，每一口都是美味，喜歡曲奇的饕客千萬不能錯過。

圖／Wacookies臉書粉專

另外日前與全家聯名的「奶蓋雪糕」，在6月16日上市七天以來賣破超過10萬支，人氣不同凡響。口味有兩種，分別為「伯爵可可奶蓋雪糕」與「鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」，吃得到布朗尼滑順紮實的蛋糕口感，再配上起司奶蓋的層次堆疊，日前網路上一致好評，颳起了搶吃開箱潮。

圖／Wacookies臉書粉專

現在全台全家門即日起至7月13日任選2件只要8折（單支售價49元），除此之外，在全聯一樣也買得到喔，4入單口味盒裝售價157元。詳情請上臉書粉專查詢。

Wacookies

臉書粉專：https://www.facebook.com/Wacookies-112410036850287

圖／Wacookies臉書粉專