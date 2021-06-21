夏天就要喝「芒果手搖飲」！外送買1送1、全品項8折，集點還可以免費喝

夏天到了，除了消暑西瓜之外，最熱門就屬於「芒果」了！因應芒果季的到來，手搖飲料品牌紛紛推出相應的飲料應戰。這回「呦窩創意飲品UWU」正式推出超狂「芒果系列買1送1啦」，使用外送平台還有檸檬紅茶與青檸蘋果氣泡飲買1送1喔，快一起來瞧瞧吧！

呦窩UWU手搖品牌主打特色有創意的飲品，並強調「Unique、Warm、Unforgettable」希望從飲料中的每一口享受都是生活的態度，讓消費者喝得難忘喝得開心。

圖／呦窩UWU x Tea Shop臉書粉專

這回推出新品上市慶祝活動，免費加入呦窩LINE官方帳號（@uwu.taiwan），就能獲得三大好禮優惠。首先馬上送新朋友見面禮10元折抵優惠（可用至2022年5月17日）；再者，點選Menu「寵粉呦惠」，馬上可獲得芒果系列5折優惠，相當於超狂買1送1；另外還有第三重會員專屬優惠活動，一樣點選「寵粉呦惠」，馬上送全品項8折優惠折價券，直得注意的是，「寵粉呦惠」兩大優惠只到即日起至6月30日喔。

圖／呦窩UWU x Tea Shop臉書粉專

除此之外，呦窩UWU還與外送平台Ubereats合作推出外送限定買1送1活動，只限於青檸蘋果氣泡飲、青檸紅茶與太妃芝芝奶蓋紅三大品項喔，最後還有外帶享買5送1，諸多好康優惠盡請把握。

呦窩UWU x Tea Shop

臉書粉專：https://www.facebook.com/uwu.taiwan

信義通化店

地址：台北市通化街11號（信義安和4號出口）

電話：02-2707-1215

中山南西店

地址：台北市赤峰街3巷22號（中山4號出口）

電話：02-2550-8525

台北大安店

地址：台北市大安路一段53號（忠孝復興14號出口）

電話：02-2776-5189

圖／呦窩UWU x Tea Shop臉書粉專

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