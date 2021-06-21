最新客製化手搖「蔦日子」買2送1到月底！首創蔦口令奶茶、冰球檸檬飲好消暑

酷暑難耐，手搖飲成了另類救贖，全新品牌「蔦日子」日前插旗台北信義區，以首創的蔦口令奶茶為出發，讓粉絲可自由選擇風味、茶底、濃度及配料，試營運期間更祭出買二送一、千元周邊商品免費抽活動，在地粉絲6/30前要把握！

圖／蔦日子TSUTABI提供

「蔦日子」不畏疫情選擇進駐信義ATT百貨，即日起至6/30試賣期間推出雙重好康，其中手搖控必把握全品項飲品買二送一，消費滿額100元還能加碼抽限定周邊，中獎者在家就能收到價值超過千元的環保袋、T恤及隨手瓶。

圖／蔦日子TSUTABI提供

品牌主打的蔦口令奶茶以數字作為組合代碼，風味包含1絕對舊愛、2百花蜜、3古法黑糖、4嫣紅可可、5京都抹茶；再挑選喜愛的茶湯，即可完成簡易茶飲。而濃度與配料也是加分項目，獨特的北島牛奶、八度厚豆乳為鎮店必喝，特濃風味醇香迷人，加上特色配料像是，調配出專屬自己的配方組合，點餐喊出數字即可拿到全面客製化的奶茶。

選擇困難症者也可直接考慮店家推薦的口令，嘗鮮1313「舊愛蔦綠牛奶綠妍水玉」、3122「古黑蔦紅鮮奶黑魔水玉」、4520「嫣紅可可緋紅牛奶」或5020「京都抹茶鮮奶」。

圖／蔦日子TSUTABI提供

此外，「蔦日子」也嚴選台灣盛產的A級檸檬研發｢菓語日爆｣檸檬飲系列，每杯最大亮點為放入特製檸檬冰晶球，用吸管把檸檬冰球｢篤｣破超療癒。品項分別有老鹽爆打檸檬蔦紅或蔦綠、青檸梅朋友，蔦綠篤檸檬、青檸沙沙等，其中品牌首推｢蜜覓篤檸檬｣以花香飄逸的百花蜜為基底，搭配檸檬、手作寒天，酸甜口感入口透心涼又無熱量負擔，可謂消暑必備，外帶回家開喝最合適。

蔦日子TSUTABI 信義ATT蔦巢

地址：台北市信義區松壽路12號1樓32-1櫃位

營業時間：每日12:00至20:00

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