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線上訂在家吃！嵜本SAKImoto「極花生榛果口味」新登場 首推7款生吐司宅配到家
粉絲等到了！來自日本的高級生吐司專門店「嵜本SAKImoto Bakery」登台後一躍成為排隊名店，每月不定時推出的限定口味也經常火速售罄。如今官方宣佈全新推出「極花生榛果生吐司」，並因應防疫首推冷凍宅配，集結7款口味的單片吐司，線上訂購直接送到家，免出門也能準備頂級下午茶。
即將於7/2正式開賣的「極花生榛果生吐司」嚴選台灣60年知名老店純手工花生醬，搭配SAKImoto日本原裝榛果風味抹醬，雙重組合打造濃郁內餡，搭配濕潤Q彈生吐司，單吃也能感受鹹香風味。若不希望到門市搶購，也可選擇已開放的官網線上預購，屆時每週五、六即可於台北旗艦店店取，減低逗留時間及降低接觸感染風險。
此外，SAKImoto也首度開放全台宅配服務，將經典極美自然生吐司、生奶油牛奶、黑糖、皇家伯爵茶、極起士、法芙娜巧克力、極葡萄口味採單片28mm特別包裝，讓所有人都能宅家收貨，透過烤箱、電鍋、氣炸鍋等簡單回烤即可還原美味，品項可冷凍保存1個月，吐司迷快筆記。
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