快訊

士林區長照機構爆25人群聚染疫 單周確診數超越萬華

聽新聞
test
0:00 / 0:00

線上訂在家吃！嵜本SAKImoto「極花生榛果口味」新登場　首推7款生吐司宅配到家

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網
圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網

粉絲等到了！來自日本的高級生吐司專門店「嵜本SAKImoto Bakery」登台後一躍成為排隊名店，每月不定時推出的限定口味也經常火速售罄。如今官方宣佈全新推出「極花生榛果生吐司」，並因應防疫首推冷凍宅配，集結7款口味的單片吐司，線上訂購直接送到家，免出門也能準備頂級下午茶。

「極花生榛果生吐司」1斤340元，搭配任一果醬享組合價540元，單片鋁箔包裝為140元。圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網
「極花生榛果生吐司」1斤340元，搭配任一果醬享組合價540元，單片鋁箔包裝為140元。圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網

即將於7/2正式開賣的「極花生榛果生吐司」嚴選台灣60年知名老店純手工花生醬，搭配SAKImoto日本原裝榛果風味抹醬，雙重組合打造濃郁內餡，搭配濕潤Q彈生吐司，單吃也能感受鹹香風味。若不希望到門市搶購，也可選擇已開放的官網線上預購，屆時每週五、六即可於台北旗艦店店取，減低逗留時間及降低接觸感染風險。

7款人氣生吐司開放宅配訂購，可謂防疫甜點新亮點。圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網
7款人氣生吐司開放宅配訂購，可謂防疫甜點新亮點。圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網

此外，SAKImoto也首度開放全台宅配服務，將經典極美自然生吐司、生奶油牛奶、黑糖、皇家伯爵茶、極起士、法芙娜巧克力、極葡萄口味採單片28mm特別包裝，讓所有人都能宅家收貨，透過烤箱、電鍋、氣炸鍋等簡單回烤即可還原美味，品項可冷凍保存1個月，吐司迷快筆記。

延伸閱讀：

春水堂「買一送一」開喝！5款人氣飲品半價喝、外帶全品項8折

美式一杯免17元！「全家咖啡分享壺」整桶帶回家　加碼KAKAO FRIENDS造型飲回歸

吐司 麵包 大台北美食

相關新聞

線上訂在家吃！嵜本SAKImoto「極花生榛果口味」新登場　首推7款生吐司宅配到家

粉絲等到了！來自日本的高級生吐司專門店「嵜本SAKImoto Bakery」登台後一躍成為排隊名店，每月不定時推出的限定口味也經常火速售罄。如今官方宣佈全新推出「極花生榛果生吐司」，並因應防疫首推冷凍

2顆布丁不過癮？85度C「爆料鮮奶茶」芋泥＋紫米＋地瓜芋圓四重享受吃到飽

連鎖品牌「85度C」早前新推超狂飽足系「兩顆布丁冰沙」、「芋泥布丁冰沙」備受好評，如今再推最新力作「爆料鮮奶茶」，集結超火紅配料芋泥、紫米、雙色地瓜芋圓，一杯堪比吃到飽的飲料，咀嚼控一定會愛。

滴妹手搖飲「再睡5分鐘」開放外送！滿200全品項9折，楊枝甘露新品在家也能喝

不到台北車站、免排隊也能喝到人氣飲料！受封「YouTuber界珍奶女神」的滴妹去年於台北創立「再睡5分鐘」手搖飲品牌，開賣後成為爆夯朝聖地，時隔一年仍人氣不減。如今因應全台三級防疫警戒，「再睡5分鐘」

八月堂可頌「買一送一」免出門送到家！連4天線上買，一顆17元有找

超人氣可頌專門店「八月堂」強調殿堂級美味，各款鹹甜口味都備受粉絲喜愛，疫情前不定時的買一送一亦都吸引大批人潮搶購。如今配合三級防疫，品牌除了推出外帶促銷及外送服務，即日起也祭出線上「買一盒送一盒」好康

限時7天！Mister Donut甜甜圈「買10送10」 外送在家吃甜甜

疫情期間，連鎖甜甜圈「Mister Donut」不斷推出各種外送外帶優惠，讓民眾居家也能享受甜食的療癒感。繼日前推出買1...

GODIVA全新「草莓流心黑巧克力雪糕」7-11開賣！焦糖檸檬茶也誘人，盒身留著現省50元

黑巧克力控、冰品愛好者尖叫！來自比利時的名品巧克力品牌「GODIVA」除了以一系列獨家巧克力備受喜愛，特色雪糕、現擠冰淇淋亦是人氣品項。如今因應眾人居家防疫時期，GODIVA攜手7-ELEVEN全新打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。