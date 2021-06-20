線上訂在家吃！嵜本SAKImoto「極花生榛果口味」新登場　首推7款生吐司宅配到家

粉絲等到了！來自日本的高級生吐司專門店「嵜本SAKImoto Bakery」登台後一躍成為排隊名店，每月不定時推出的限定口味也經常火速售罄。如今官方宣佈全新推出「極花生榛果生吐司」，並因應防疫首推冷凍宅配，集結7款口味的單片吐司，線上訂購直接送到家，免出門也能準備頂級下午茶。

「極花生榛果生吐司」1斤340元，搭配任一果醬享組合價540元，單片鋁箔包裝為140元。圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網

即將於7/2正式開賣的「極花生榛果生吐司」嚴選台灣60年知名老店純手工花生醬，搭配SAKImoto日本原裝榛果風味抹醬，雙重組合打造濃郁內餡，搭配濕潤Q彈生吐司，單吃也能感受鹹香風味。若不希望到門市搶購，也可選擇已開放的官網線上預購，屆時每週五、六即可於台北旗艦店店取，減低逗留時間及降低接觸感染風險。

7款人氣生吐司開放宅配訂購，可謂防疫甜點新亮點。圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店官網

此外，SAKImoto也首度開放全台宅配服務，將經典極美自然生吐司、生奶油牛奶、黑糖、皇家伯爵茶、極起士、法芙娜巧克力、極葡萄口味採單片28mm特別包裝，讓所有人都能宅家收貨，透過烤箱、電鍋、氣炸鍋等簡單回烤即可還原美味，品項可冷凍保存1個月，吐司迷快筆記。

延伸閱讀：

．春水堂「買一送一」開喝！5款人氣飲品半價喝、外帶全品項8折

．美式一杯免17元！「全家咖啡分享壺」整桶帶回家 加碼KAKAO FRIENDS造型飲回歸