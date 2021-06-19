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八月堂可頌「買一送一」免出門送到家！連4天線上買，一顆17元有找

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯葉穎樂攝、PERFEPAN官網
圖／編輯葉穎樂攝、PERFEPAN官網

超人氣可頌專門店「八月堂」強調殿堂級美味，各款鹹甜口味都備受粉絲喜愛，疫情前不定時的買一送一亦都吸引大批人潮搶購。如今配合三級防疫，品牌除了推出外帶促銷及外送服務，即日起也祭出線上「買一盒送一盒」好康，6/22前於網上購買即可宅配到府，免出門坐享甜點抗疫。

圖／PERFEPAN官網
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八月堂嚴選頂級食材、採用獨門摺層手法，每日現烤打造外酥內軟口感。如今品牌快閃祭出招牌蜂巢可頌買一送一，6入199元截至6/22「買一盒送一盒」，12顆可頌200有找，平均一顆步道17元。冷凍的經典可頌簡單退冰後，只需要回烤3分鐘就能立馬還原現場美味，酥脆口感在天然奶油清香加持下，絕對是宅家防疫最佳銅板糧食，配杯熱茶更愜意。提醒大家每人限購三組，優惠發與購物金、滿千免運活動併用。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

此外，全台門市截至6/30也推出外帶「買五送一」優惠，可頌口味不限、以價低者贈送，全台正櫃門市還享免下車服務。若消費滿盒、距離於3公里內還提供免費外送，致電訂購即送到家，線上商城亦有結合「PERFEPAN完美羅宋製造所」的滿千免運防疫組合，短期內早餐、下午茶不出門也不怕沒著落啦！

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