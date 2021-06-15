GODIVA全新「草莓流心黑巧克力雪糕」7-11開賣！焦糖檸檬茶也誘人，盒身留著現省50元

黑巧克力控、冰品愛好者尖叫！來自比利時的名品巧克力品牌「GODIVA」除了以一系列獨家巧克力備受喜愛，特色雪糕、現擠冰淇淋亦是人氣品項。如今因應眾人居家防疫時期，GODIVA攜手7-ELEVEN全新打造兩款「草莓脆碎黑巧克力雪糕」、「焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」，獨家口味6/16起正式開賣、每支99元，盒身還加碼50元折價券，年底前可以兌換，療癒眾人抗疫時光。

圖／GODIVA提供

GODIVA兩款新品由品牌全球主廚Chef Sebastien Bauer監製調配，主打雪糕也能成為精緻甜點，「草莓脆碎黑巧克力雪糕」外層鋪滿草莓脆碎及樹莓果乾營造夢幻視覺，酸甜口感咬下還有草莓流心及不甜膩的比利時經典黑巧克力，挑戰最強冰品組合。

圖／GODIVA提供

另一款GODIVA「焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」則選用清爽的檸檬茶，沁涼冰體外撒上焦糖脆碎及夏威夷果仁，增加咀嚼口感，宅在家一口接一口超上癮。兩款單支售價99元，6/16起於全台7-11陸續販售，12/31前憑盒身折價券，至全台GODIVA門市消費還享滿300元現折50元優惠，粉絲必收！

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