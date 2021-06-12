萬波、CoCo「楊枝甘露」回歸了！3大芒果系手搖必收 買飲料還送鬆餅

夏天沒來杯楊枝甘露就OUT了！作為夏季水果霸主的芒果為許多飲料、冰品、甜點的寵兒，如今連鎖手搖品牌「萬波」、「CoCo」帶著專屬「楊枝甘露」特調重磅回歸，黑浮咖啡也打造「芒果全明星會」，6/25前購買飲品再送芒果鬆餅，超狂好康別錯過。

萬波島嶼紅茶「楊枝甘露」6/14開賣（外送適用）

萬波楊枝甘露中杯70元、大杯80元。圖／萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶每年推出「楊枝甘露」都深受粉絲喜愛，今年選在6/14正式於全台門市開賣，嚴選等級更高的枋山愛文芒果為主角，搭配西米露、椰漿和紅柚等必備材料，神還原港式風味之餘，再獨家加碼萬波招牌小芋圓，為這款甜點手搖升級口感。萬波「楊枝甘露」冰量固定，甜度則可選擇正常、半糖或微糖，此次也攜手外送平台Uber Eats，讓大家免出門就能嘗鮮。

CoCo「楊枝甘露、楊枝甘露搖搖凍」零接觸下單享優惠

楊枝甘露搖搖凍80元、楊枝甘露中杯限定75元、金鳳水果茶65元。圖／CoCo提供

CoCo話題度最高的楊枝甘露系列即日起回歸，「楊枝甘露」主打將優酪乳取代椰奶，西米露、紅柚果肉及酸甜風味更香醇，升級版「楊枝甘露搖搖凍」則加入CoCo限定配料「蜜香凍」，每口吸入吃起來更為清爽。此外，CoCo同步新推「金鳳水果茶」，以台灣金鑽鳳梨為主角，每杯喝得到新鮮鳳梨果肉，加上蘋果百香、金桔、檸檬與青茶，豐富水果茶沁涼解渴又補充營養。

6/30前凡至CoCo都可Line官帳「都可訂」平台點餐，單筆滿150元以上現折30元，6/24前加入Line官方帳號點選領取，還可獲得5張十元折價券，滿1杯可使用一張，防疫喝手搖不忘折價，優惠不併用。

黑浮咖啡「芒果全明星會」6/25前買飲品送麻糬鬆餅

「芒果情人雪酪翡翠冰茶」150元、「雪濃芒果QQ楊枝甘露」160元、「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」售價280元（中區與台北ATT門市320元）。圖／黑浮咖啡提供

南部人氣咖啡廳「黑浮咖啡」配合夏季一口氣推出三款芒果系列新品，「芒果情人雪酪翡翠冰茶」於沁涼茶湯上放有整顆情人果雪酪冰球、「雪濃芒果QQ楊枝甘露」經典風味為基礎還吃得到芒果布丁與QQ晶球，「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」則有滿滿的芒果塊。

為歡慶「芒果全明星會」新上市，即日起至6/25凡於門市外帶單點店內全品項飲品，任三杯即可免費獲得「超級芒果冰淇淋鬆餅」乙份，作為居家抗疫甜蜜下午茶超合適。

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