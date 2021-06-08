可口可樂「咖啡汽水」最新口味登場！「焦糖&巧克力特調」超商特價、開放宅配

可口可樂粉絲、咖啡控準備好了嗎？可口可樂「咖啡汽水」兩年前首度登場時掀起一陣嘗鮮潮，咖啡、可樂合體的新奇組合這回再度變身，化作兩款「焦糖咖啡」、「巧克力咖啡」口味，並主打無糖的暢快口感，搶攻大家居家防疫提神飲品地位！

圖／可口可樂台灣臉書專頁

「可口可樂」全新打造「焦糖咖啡」及「巧克力咖啡」限定特調，映入眼簾的黑色質感包裝十分吸睛，兩款皆加入巴西咖啡豆調製而成。除了保留可樂原有的氣泡口感，強調無糖、零卡路里的「咖啡可樂」喝起來相對無負擔，各自有焦糖與巧克力提味毫不甜膩，入口還有咖啡香餘韻，冷藏後味道更佳。

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