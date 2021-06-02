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不要對我尖叫「整月買1送1」外送開喝、「馬祖藍眼淚手搖」本島就有！2大飲品新優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／不要對我尖叫提供、馬祖奶茶提供
圖／不要對我尖叫提供、馬祖奶茶提供

台灣疫情維持三級警戒，為鼓勵民眾減少外出、降低接觸風險，文青厭世風品牌「不要對我尖叫」攜手外送平台推出6款熱銷手搖「買一送一」，醫護警消及外送員致電外送還有「全品項8折」加碼免費配料，一般人外帶亦有「滿200折20元」，三大系列優惠讓粉絲防疫也能爽喝。

外送優惠每日限量，宜蘭女中店、金門金城店、新竹竹北店不參與UberEats平台活動；Foodpanda平台不適用於桃園站前店、台中勤美店、台中豐原店、新竹竹北店。圖／不要對我尖叫提供
外送優惠每日限量，宜蘭女中店、金門金城店、新竹竹北店不參與UberEats平台活動；Foodpanda平台不適用於桃園站前店、台中勤美店、台中豐原店、新竹竹北店。圖／不要對我尖叫提供

6/4起至7/4，只要透過外送平台Foodpanda或Uber Eats，點購指定品項即享買一送一，免出門即可一解手搖癮。茶控可選擇與台北老茶莊合作的高山茶「茉莉綠茶」或「四季春茶」，還有無負擔的纖果茶及消暑款氣泡飲如「荔枝冰茶」、「甘蔗青茶」、「冬瓜檸檬氣泡飲」、「香柚檸檬氣泡飲」都適用，長達一個月能夠喝好喝足。

新店大坪林店、淡水店無法使用外送及門市優惠。圖／不要對我尖叫提供
新店大坪林店、淡水店無法使用外送及門市優惠。圖／不要對我尖叫提供

而為了慰勞疫情期間更為辛苦的第一線人員，不要對我尖叫也推出「挺醫護活動」，7/4前只要醫護人員、警消、外送人員致電訂購外送，不僅有全品項8折，每杯還享配料升級。此外，外帶自取也有滿200現折20元，不論外帶外送皆能參與線上加碼抽防疫好物活動。

馬祖奶茶於本島設有多家分店，近期於台中及基隆開始全新旗艦店。圖／馬祖奶茶提供
馬祖奶茶於本島設有多家分店，近期於台中及基隆開始全新旗艦店。圖／馬祖奶茶提供

此外，三食六島連鎖餐飲集團旗下手搖品牌「馬祖奶茶」祭出長達一個月的好康，6/30前消費滿100元，即可抽馬祖雙人行機票，等疫情穩定解封後就能安排旅行。滿額抽籤另有免費加料、折抵金、免費飲品等獎項，單次消費可抽一次籤，目前全台共有8家門市配合，詳情以門市為準。

馬祖奶茶「藍眼淚」為鎮店手搖，藍白漸層顏值超高。圖／馬祖奶茶提供
馬祖奶茶「藍眼淚」為鎮店手搖，藍白漸層顏值超高。圖／馬祖奶茶提供

而防疫期間品牌也推出外帶、外送一律「買五送一」促銷，其中以馬祖天然景觀延伸出的「藍眼淚」手搖可謂打卡必喝，品項以柑橘果汁、現榨檸檬汁及氣泡飲特調而成，絕對是最美消暑逸品。

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