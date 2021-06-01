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防疫叫外送「全天8折、滿百折20元」！春陽茶事、ABG咖啡免出門開喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／春陽茶事提供、ABG Coffee提供
圖／春陽茶事提供、ABG Coffee提供

防疫期間應避免非必要外出，想念外食時外送等同最佳夥伴。連鎖手搖品牌「春陽茶事」推出兩大專屬優惠，即日起至6/8使用foodpanda訂購可享全品項滿額8折，後續還有門市外送「滿100元現折20元」接力；台中簡約風咖啡廳「ABG Coffee」不論外帶外送都有8折優惠，讓大家待在家也能盡情享用熟悉的飲品咖啡或餐點。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

全台「春陽茶事」與外送平台foodpanda合作，即日起至6/8只要於foodpanda訂購飲品，滿額200元即享「全天8折」優惠。而配合端午節，品牌也加碼祭出「粽情端午，盡享好茶」外送專屬好康，6/9至6/14只要致電門市訂購，外送單筆消費滿100元，即可現折20元，超值優惠鼓勵大家留在家抗疫。提醒各位外送單筆限折一次，第三方外送平台不適用此優惠，優惠無法併用。

圖／ABG Coffee提供
圖／ABG Coffee提供

除了手搖，咖啡控也能居家暢飲。台北純白咖啡屋「ABG Coffee」3月於台中開設分店後，憑藉藝人余文樂加持、絕美店裝再度成為話題打卡聖地，雖因疫情禁內用，台北店暫時歇業中，仍有台中公益店即日起獨家開放咖啡外帶、外送服務與促銷活動，6/14前凡使用官方線上訂餐系統購買咖啡及輕食餐點，即享外帶自取「全面8折」，於指定時間取餐即可。此外，不出門也可考慮外送，單筆滿額200元同享8折，來杯現煮咖啡再點份招牌厚片吐司超療癒。

另外，ABG Coffee官方網站同場加映「限時免運活動」，不論是精緻LOGO杯還是咖啡豆，全站滿額900元皆可免費宅配到府，讓大家宅家也不會少了咖啡的陪伴。

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