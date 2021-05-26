金雞母5款防疫系「宅刨冰」送到府！在家開吃小山園抹茶，還能DIY冰沙調酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台三級疫情警戒延至6/14，所有餐飲業禁止內用，民眾工作與日常生活不得不應對新改變。主打日式刨冰的「金雞母」此次全新打造抗疫冰品「宅刨冰」，一共推出五款人氣口味，通通都能送到府。大小朋友只要等待10分鐘回溫時間，在家也能體驗店內的美味，另有夜間版隱藏版吃法，讓大家居家防疫消暑還能抒壓。

圖／金雞母提供

「金雞母」共有永康店及東門店兩家門市，本回因應防疫推出宅刨冰，每包採用日本刨冰機刨出細冰，冷凍拿出回溫10分鐘即可品嘗綿密刨冰與細緻冰沙的口感。防疫版刨冰中抹茶控必收「小山園抹茶」、喜愛濃郁茶感的人可考慮「茶莊紅茶」、酸甜風味「玫瑰覆盆子荔枝」亦是夏季必備。

圖／金雞母提供

家裡有小朋友的人也可選擇「芒果青紅燈」，愛文芒果、山地門芒果青加上覆盆子的絕佳組合，清爽沁甜，顏色也神似紅綠燈；另有加入台灣脆梅、烏梅、酸梅及紫蘇梅的信義梅風味，豐富滋味值得期待。除了最經典的吃冰法，官方也推薦可在宅刨冰加入些許伏特加或龍舌蘭，晚上免出門也能自製限定「冰沙調酒」微醺。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／金雞母提供

金雞母宅刨冰原價150元，防疫期間每包120元，若選擇到店自取或外送，加碼「買10送1」好康，亦可選擇7-11冷凍店到店，買10包免運，另有宅配買15包免運費，尤其夏天超適合囤起來慢慢吃，購買詳情請洽官方臉書，粉絲千萬別錯過啦！

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