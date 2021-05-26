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麻古茶坊「葡萄柚果粒茶」回歸！滿口果肉搶攻御香屋地位，還有全品項買5送1
曾造訪嘉義的人應該會秒懂飲料名店「御香屋」，鎮店款「葡萄柚綠茶」就連在地人也會心甘情願排隊，而連鎖品牌「麻古茶坊」除了有芝芝果粒系列備受喜愛，日前也宣佈熱銷商品「葡萄柚果粒茶」即日起正式於全台門市回歸，粉橘外觀搭配滿口果粒口感，準備搶攻御香屋地位。
麻古茶坊此回一口氣帶著三款清爽型葡萄柚系列回歸，主打的「葡萄柚果粒茶」以綠茶為茶湯，搭配鮮榨葡萄柚，每口都是新鮮果肉一喝就上癮。不想喝茶的人也可選擇調入蜂蜜的「葡萄柚果粒蜜茶」與多多風味的「葡萄柚果粒多多」，每款夢幻色系單看也療癒，喝起來沁涼消暑，可謂居家防疫必備。
值得一提的是，麻古茶坊祭出「全品項買五送一」到店外帶專屬好康，搭配近期回歸的「芝芝芒果果粒」、「楊枝甘露2.0」新品一次開喝好滿足，若於官網線上預訂自取，則有滿額500打95折、滿1000享9折、滿2000有88折，兩大優惠無法併用、外送不適用。
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