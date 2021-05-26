快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻古茶坊「葡萄柚果粒茶」回歸！滿口果肉搶攻御香屋地位，還有全品項買5送1

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
由左至右為「葡萄柚果粒茶」、「葡萄柚果粒多多」及「葡萄柚果粒蜜茶」。圖／麻古茶坊提供
由左至右為「葡萄柚果粒茶」、「葡萄柚果粒多多」及「葡萄柚果粒蜜茶」。圖／麻古茶坊提供

曾造訪嘉義的人應該會秒懂飲料名店「御香屋」，鎮店款「葡萄柚綠茶」就連在地人也會心甘情願排隊，而連鎖品牌「麻古茶坊」除了有芝芝果粒系列備受喜愛，日前也宣佈熱銷商品「葡萄柚果粒茶」即日起正式於全台門市回歸，粉橘外觀搭配滿口果粒口感，準備搶攻御香屋地位。

「葡萄柚果粒茶」大杯70元、瓶裝價95元。圖／麻古茶坊提供
「葡萄柚果粒茶」大杯70元、瓶裝價95元。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊此回一口氣帶著三款清爽型葡萄柚系列回歸，主打的「葡萄柚果粒茶」以綠茶為茶湯，搭配鮮榨葡萄柚，每口都是新鮮果肉一喝就上癮。不想喝茶的人也可選擇調入蜂蜜的「葡萄柚果粒蜜茶」與多多風味的「葡萄柚果粒多多」，每款夢幻色系單看也療癒，喝起來沁涼消暑，可謂居家防疫必備。

「葡萄柚果粒多多」及「葡萄柚果粒蜜茶」大杯售價75元，果粒多多瓶裝100元。圖／麻古茶坊提供
「葡萄柚果粒多多」及「葡萄柚果粒蜜茶」大杯售價75元，果粒多多瓶裝100元。圖／麻古茶坊提供

值得一提的是，麻古茶坊祭出「全品項買五送一」到店外帶專屬好康，搭配近期回歸的「芝芝芒果果粒」、「楊枝甘露2.0」新品一次開喝好滿足，若於官網線上預訂自取，則有滿額500打95折、滿1000享9折、滿2000有88折，兩大優惠無法併用、外送不適用。

「楊枝甘露2.0」中南部售價75元、北部售價80元、「芝芝芒果果粒」中南部售價90元、北部售價95元。圖／麻古茶坊提供
「楊枝甘露2.0」中南部售價75元、北部售價80元、「芝芝芒果果粒」中南部售價90元、北部售價95元。圖／麻古茶坊提供

延伸閱讀：

麻古茶坊「芝芝芒果果粒、楊枝甘露2.0」重磅回歸！芒果控在家也能喝爆

星巴克「買一送一」外送版來了！在家爽喝咖啡到6月，車道門市也有

珍奶連3天買一送一！「伊莉莎白紅茶書房」滿5杯免費外送到家

水果

相關新聞

金雞母5款防疫系「宅刨冰」送到府！在家開吃小山園抹茶，還能DIY冰沙調酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 全台三級疫情警戒延至6/14，所有餐飲業禁止內用，民眾工作與日常生活不得不應對新改變。主打日式刨冰的「金雞母」此次全新打造抗疫冰品「宅刨冰」，一共推出

麻古茶坊「葡萄柚果粒茶」回歸！滿口果肉搶攻御香屋地位，還有全品項買5送1

曾造訪嘉義的人應該會秒懂飲料名店「御香屋」，鎮店款「葡萄柚綠茶」就連在地人也會心甘情願排隊，而連鎖品牌「麻古茶坊」除了有芝芝果粒系列備受喜愛，日前也宣佈熱銷商品「葡萄柚果粒茶」即日起正式於全台門市回歸

珍奶連3天買一送一！「伊莉莎白紅茶書房」滿5杯免費外送到家

防疫來杯手搖撫慰心靈！英式風連鎖茶坊「伊莉莎白紅茶書房」祭出一連串優惠，即日起至5/28除了有大杯指定飲品現折10元，5/29至5/31還有連續三天「買一送一」，花神茶新品、珍珠奶茶都能喝。 「

抹茶控激推！可不可熟成紅茶「雪藏末茶、紅寶歐蕾」新品登場，加碼線上抽免單

全家就買得到！義美最新「芒果布蕾」吃得到芒果泥、紅茶花伝「岩鹽奶茶」必嘗鮮

居家防疫也能跟上潮流！義美日前推出新品「芒果布蕾」滑順口感搭配芒果泥備受好評，每個20元不到入手無負擔；而日本暢銷品牌「紅茶花伝」最新打造鹹甜款「太妃糖の風味岩鹽奶茶」，即日皆可於全家便利商店購入，超

珍煮丹「醫護+外送人員」全品項打折、天仁茗茶「買餐盒送913茶王」！3大手搖防疫優惠

手搖控防疫期間居家坐享優惠！今天為大家整理三大飲料品牌珍煮丹、CoCo、天仁喫茶趣的最新活動，免出門一鍵下單外送滿額即享好康，另有醫護前線人員及外送工作者專屬優惠，讓全民一起喝飲料解憂愁，盼盡快熬過這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。