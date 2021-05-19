麻古茶坊「芝芝芒果果粒、楊枝甘露2.0」重磅回歸！芒果控在家也能喝爆
芒果控尖叫！麻古茶坊「楊枝甘露」與「芝芝芒果果粒」每回夏季回歸必成話題主角，今年度選於5/20正式登場，防疫期間也提供電子支付、預約快取及外送服務，讓大家居家辦公的炎炎夏日，也能來杯愛文芒果手搖一起消暑。
麻古茶坊以季節限定的芝芝果粒系列最受歡迎，本回輪到「芝芝芒果果粒」，濃郁的愛文芒果碎冰沙搭配滑順綠茶凍，頂端則由紐西蘭起司及喜馬拉雅山玫瑰鹽，組成靈魂奶蓋，沁涼組合超療癒。建議可先依序吸一口香濃芝芝，品嘗冰沙，再連同綠茶凍均勻攪拌後一口喝下，才是最清爽的喝法！
而另一進階版港式甜品「楊枝甘露2.0」同樣喝得到愛文芒果碎冰沙，在葡萄柚果粒和特調椰奶加持下，堆疊出經典風味，底層還有綠茶凍，喝一杯夏日透心涼，兩款夯品5/20起開賣。因應疫情升溫，麻古茶坊開放預約快取及電子支付方式，減低接觸風險，而飲料控可選擇線上訂餐外送或直接選擇外送平台，免出門也能安心嘗鮮。
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