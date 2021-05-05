不要對我尖叫「孩子幾歲現折幾元」、迪茶「買1送1」爽喝10款飲品！飲料控把握

手搖控優惠即日開跑快筆記！文青系手搖品牌「不要對我尖叫」因應母親節特別推出快閃優惠，5/9當日媽媽和孩子到訪消費，即享「小孩幾歲就現折幾元」，另外主打古早台味的「迪茶」5月份也豪邁推出12天買一送一，每日都有不同的特色飲品輪番上陣，即日起就能開買。

不要對我尖叫：5/9「孩子幾歲現折幾元」

圖／不要對我尖叫提供

為感謝辛苦的母親，不要對我尖叫祭出獨特活動優惠，母親節5月9日當天凡母子檔或母女檔到訪全台「不要對我尖叫」活動門市，出示親自身份證或相關證明證件，即可依據小孩年齡為折扣金額，年齡越大優惠越多。例如孩子30歲，單筆消費可現折30元優惠，等於招牌茉莉綠茶免費喝，人氣必喝「黑糖珍珠鮮奶」也有5折價。

母親節活動限定門市為台北松菸飲研室、台北中山店、台北忠孝復興店、新店大坪林店、板橋湳雅店、宜蘭女中店、桃園站前店、中壢中原家樂福店、新竹竹北店、苗栗頭份店、台中沙鹿店、高雄裕誠店。

圖／不要對我尖叫提供

不僅如此，「不要對我尖叫」日前也跨界與合鴻冰品合作，將熱銷飲品化身可24小時開吃的冰棒，預告高顏值的「香柚檸檬冰棒」、「冬瓜菊花冰棒」、「提拉米蘇奶茶雪糕」將陸續於各大通路販售，鐵粉絕對要把握！

迪茶：5月每週一三五「買一送一」

圖／迪茶臉書專頁

發跡自迪化街的「迪茶」釋出超狂優惠，即日起至5/31為止每週一三五到店，即可享指定飲品買一送一優惠，品項包含桂香豆漿茶、整顆芭樂綠茶、月老葡萄烏龍、珍珠烏龍麵麵茶、葡萄柚茶凍等，10款特色風味整月都能接力喝，即日就能揪好友喝一波！提醒大家優惠限同品項，兩杯容量、冰熱、口味皆一致，飲品以門市實物為準，外送不適用。

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