不要對我尖叫「孩子幾歲現折幾元」、迪茶「買1送1」爽喝10款飲品！飲料控把握
手搖控優惠即日開跑快筆記！文青系手搖品牌「不要對我尖叫」因應母親節特別推出快閃優惠，5/9當日媽媽和孩子到訪消費，即享「小孩幾歲就現折幾元」，另外主打古早台味的「迪茶」5月份也豪邁推出12天買一送一，每日都有不同的特色飲品輪番上陣，即日起就能開買。
不要對我尖叫：5/9「孩子幾歲現折幾元」
為感謝辛苦的母親，不要對我尖叫祭出獨特活動優惠，母親節5月9日當天凡母子檔或母女檔到訪全台「不要對我尖叫」活動門市，出示親自身份證或相關證明證件，即可依據小孩年齡為折扣金額，年齡越大優惠越多。例如孩子30歲，單筆消費可現折30元優惠，等於招牌茉莉綠茶免費喝，人氣必喝「黑糖珍珠鮮奶」也有5折價。
母親節活動限定門市為台北松菸飲研室、台北中山店、台北忠孝復興店、新店大坪林店、板橋湳雅店、宜蘭女中店、桃園站前店、中壢中原家樂福店、新竹竹北店、苗栗頭份店、台中沙鹿店、高雄裕誠店。
不僅如此，「不要對我尖叫」日前也跨界與合鴻冰品合作，將熱銷飲品化身可24小時開吃的冰棒，預告高顏值的「香柚檸檬冰棒」、「冬瓜菊花冰棒」、「提拉米蘇奶茶雪糕」將陸續於各大通路販售，鐵粉絕對要把握！
迪茶：5月每週一三五「買一送一」
發跡自迪化街的「迪茶」釋出超狂優惠，即日起至5/31為止每週一三五到店，即可享指定飲品買一送一優惠，品項包含桂香豆漿茶、整顆芭樂綠茶、月老葡萄烏龍、珍珠烏龍麵麵茶、葡萄柚茶凍等，10款特色風味整月都能接力喝，即日就能揪好友喝一波！提醒大家優惠限同品項，兩杯容量、冰熱、口味皆一致，飲品以門市實物為準，外送不適用。
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言