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有點潮的小角落！ 台北昆陽站「咖廢人 Goro Goro Coffee」質感巷弄咖啡外帶店

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

這天想喝咖啡又不想跑太遠，想到口袋名單內有家位於昆陽站小巷弄裡的「咖廢人 Goro Goro Coffee」，開了一段時間了，以外帶咖啡為主，其實這一個小角落連續幾家店家都很有特色，隔壁準備要賣雞蛋糕，咖啡店旁則是可麗餅店，一餐下午茶可以直接在這解決。

Goro Goro Coffee 位置

Goro Goro Coffee 距離昆陽站一號出口比較近，走到馬路對面，昆陽郵局旁那條巷子近去就到，本想說就外帶咖啡走，看到其實有吧台兩個座位可以坐著喝咖啡，索性就坐著喝完再走吧！

Goro Goro Coffee 環境

走外帶吧的形式，咖啡店旁開的是設計工作室，感覺起來蠻潮的，咖啡店的外觀也很可愛，窗檯上擺了很多小小動物公仔跟哥吉拉。

Goro Goro Coffee 菜單

咖廢人飲料以咖啡為主，也有茶飲與特調，咖啡豆種則是直接用小貼紙貼在咖啡機上。

Goro Goro Coffee 咖啡

小白/ 拿鐵

外帶杯的設計也蠻有質感的，紙質很厚，口味上兩款口味個人偏好小白，拿鐵的味道對我來說淡了些，但是也算好喝，小杯了點，但一杯價格賣不到一百元，算OK了啦！

咖廢人Goro Goro Coffee整體的感覺讓人很喜歡，夏天可能不適合，不過這種涼涼的天氣來這邊喝杯咖啡倒是蠻悠閒的，下次要試試隔壁的可麗餅。

Goro Goro Coffee

地址：台北市南港區忠孝東路六段398巷1弄2號

營業時間：09:00–17:00 週一公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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咖啡 外帶 拿鐵 可麗餅 雞蛋糕 捷運美食

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