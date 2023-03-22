另類咖啡主題選物店！本事設計－Remedy by SiP　三步驟沖出屬於自己的咖啡

由本事空間製作所設計的「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

台中審計新村周圍小巷可說是各獨具建築特色與風格名店的一級戰區，像是兆兆茶苑、Less、Outdoor Man等，而一間有著幾合線條、鐵灰金屬板、大面透明玻璃門面，甚至二樓可隨陽光調整角度的鐵灰金屬板外立面實在令人就想停下腳步欣賞個幾眼，而這還是一間以耳掛咖啡包為主的咖啡店「Remedy by SiP」，在設計與咖啡主題上做了有趣的結合！

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

負責設計的本事空間製作所表示：「是一間位於台中重點文創商圈中的燈具展示中心與咖啡廳的結合體，所有的概念都來自45度，因為建築主要的光影走向以及面對主要人流的來向都是45度，因此我們設計了可動的立面。咖啡廳則是以特別的耳掛包選物店模式經營，不定期選擇來自各地的32種風味可在抽屜式陳架上抽取選購，也可以現場利用飲水台就地飲用。」

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

工業感十足的金屬外立面，讓Remedy by SiP有著相當搶眼的存在感，而這間咖啡館的主理人就是曾經打造手機應用程式「SIP」咖啡地圖的團隊，從之前為咖啡愛好者提供網路訊息，現在則是精選國內外各優秀咖啡烘焙所來打造這間新型態的耳掛包體驗店。一進大門，室內依舊有著一致的濃濃工業風。可供選擇風味的耳掛包處亦以45度角及隱藏式可拉抽屜的設計來呈現。淺藍的地板和木質天花板，在色調上暖和了金屬過於冷冽的色調。中間一處深色調的樓梯讓室內的視覺感上更顯活潑，也通往二樓的策展示空間「Common.Plus.Space」。設計師以幾何三角形的靈感貫穿整個設計，從大門線條、外立面、樓梯、沖煮檯燈號、濾水台飾板到抽屜等皆可看見三角形的元素，而自外灑進的陽光，也因這些幾合形狀產生了跳躍式的光影線條。

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

在Remedy by SiP的理念中，這間新型態咖啡濾掛概念店以收集烘豆職人的濾掛咖啡為主軸，呈現咖啡多元的風味提供給來訪的朋友們。高達32種咖啡的選擇 可以組合成屬於自己的精選，自用或送禮都合適。主張「每個人都能沖煮一杯好咖啡」，店內提供各樣的沖煮器具，模擬日常的沖煮情境，也能透過店內夥伴們的引導，PICK-BREW-SIP三步驟，美味咖啡就是這麼單純。

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

從獨特三角造型的濾掛包櫃中，選擇自己喜愛咖啡產地與風味，然後帶著你的濾掛包到冲泡區自己沖煮。可以選擇從沖煮台上直接加入熱水，或是也可選擇店內準備的手沖壺來場慢慢注水的儀式感，是不是和一般的咖啡店很不一樣呢！

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

「Remedy by SiP」；圖片提供／本事空間製作所

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210691