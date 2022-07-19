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星巴克「草莓巴西莓星沁爽」新曝光！ 連續20天狂抽買一送一、第2杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克最新優惠+最新新品曝光！ 把握7/19「星光好友分享」活動，下午4點至晚上8點前購買2杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；星巴克於7/20起正式開賣2款「草莓巴西莓星沁爽」新品，粉色外觀洗板各大社群；同時宣傳新品「星沁爽」，參加「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」有機會獲得全品項買一送一券、第二杯半價券，星巴克迷們動手抽起來！

圖／星巴克提供
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星巴克最新「星光好友分享」優惠活動，把握7/19下午4點至晚間8點至門市，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務與特定門市恕不適用此優惠。

今夏粉紅魅力再度襲捲星巴克，於7/20推出結合清新水果風味的Starbucks Refreshers™星沁爽™新品，包含「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」，融合了巴西莓、莓果乾、檸檬果汁的多層次酸甜感，含有微量咖啡因，讓大家在夏日也能感受到清爽能量，以及在美國、加拿大流行的「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」，將草莓和巴西莓的多層次酸甜，融入清爽椰奶，打造超夢幻粉紅色外觀。

另，於8/1至8/7購買絕美粉紅星沁爽特大杯，加送沁涼貼熨電繡布章，全部共6款，隨機贈送。

草莓巴西莓檸檬風味星沁爽。圖／星巴克提供
草莓巴西莓檸檬風味星沁爽。圖／星巴克提供

草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。圖／星巴克提供
草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。圖／星巴克提供

星巴克為新品「星沁爽」量身打造宣傳，於7/20至8/7期間，舉辦「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，連續19天只要進入活動網頁 ，並完成以「星沁爽」為主題的夏日數位體驗遊戲挑戰，就有機會獲得「大杯以上全品項買一送一」、「第二杯半價」等限定專屬優惠券。於7/19開放預領券，7/20起開始兌換，兌換期限是獲券日＋2天，因此最後領券日是8/7、最後兌換日是8/9，兌換時間是每天上午11點到晚上8點，人人有獎、天天送優惠。

圖／取自星巴克官網
圖／取自星巴克官網

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