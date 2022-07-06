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新竹咖啡美店+1！ 星巴克最新「芎林門市」開幕優惠氮氣咖啡第2杯半價，外送好友分享買1送1喝起來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克在6月迎接兩間特色門市之後，這回以「竹林之美，咖啡園林」為主題打造「芎林文德門市」，邀大家在繁茂青蔥的桂竹林裡喝咖啡，同時歡慶開幕，活動期間可享氮氣咖啡第2杯半價優惠！

星巴克「芎林文德門市」整體門市外觀以山形為設計，選用了咖啡園林與咖啡樹題材的藝術品，搭配沙發背牆設計的木板跟金屬條拼成的山形為亮點，讓顧客彷如置身鬱綠詩意的咖啡園林。更特別開發「花生抹茶蛋糕」，將新竹知名特產擂茶混入海綿蛋糕體內，一層夾入花生奶油，一層抹入京都抹茶粉製作的抹茶香緹，再撒上新竹名產東方美人茶茶粉，獨特詮釋在地美食風味。

圖／星巴克提供
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為歡慶星巴克「芎林文德門市」新開幕，星巴克祭出開幕行銷活動，到7/10之前，凡購買芎林文德限定隨行卡乙張，可享飲品2杯相同口味、容量、冰熱皆一致，第2杯半價優惠；購買門市指定限定杯款，即可享飲品2杯相同口味、容量、冰熱皆一致，其中1杯由星巴克招待。

至7/17止，在星巴克芎林文德門市打卡「Meet Me @ Starbucks-芎林文德」並上傳FB或IG成功，可享點購2杯相同容量皆一致的氮氣冷萃咖啡，第2杯半價優惠。

圖／星巴克提供
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面對酷暑抗夏，星巴克於外送平台也推出「好友分享優惠」，用買一送一來避暑沁涼一夏，即起至7/6，推出「foodpanda好友分享」優惠活動，透過外送平台foodpanda購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或美式咖啡，其中1杯由星巴克招待。緊接著7/6至7/15推出「foodomo好友分享」優惠活動，在外送平台foodomo購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂，其中1杯由星巴克招待。

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