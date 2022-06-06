85˚C濾掛咖啡全聯獨賣 單盒6入免破百、西雅圖咖啡買一送一

咖啡控一定要追！85˚C連鎖咖啡最新宣布，濾掛咖啡即日起在全聯獨家開賣，共推出2款新品，有「瑪莉安東尼濾掛咖啡」及「經典曼特寧濾掛咖啡」，6/10至7/7更優惠買一盒送一盒，平均一盒6入不到98元；另外，西雅圖咖啡為提振開工精神，祭出咖啡買一送一，限時今日，咖啡控手刀快衝！

85˚C打造全新的濾掛咖啡，選搭配不同風味的產地豆，如「瑪莉安東尼濾掛咖啡」，特選瓜地馬拉薇薇特南果及巴西喜拉朵咖啡豆，口感有厚實的巧克力韻味，透出微妙的杏仁及堅果香，多層次的溫和典雅香氣，讓人一口就愛上。另外，「經典曼特寧濾掛咖啡」，特選尼加拉瓜、巴西、印尼的咖啡豆，內斂的稻草香，帶點丁香的香料味及奶香，濃郁香醇口感中，也能感受到抑揚頓挫和層次分明的風味。

圖／85˚C提供

85˚C表示，2款風味濾掛咖啡，6入一盒市價229元，全聯通路獨家販售優惠價195元，全聯會員更於6/10至7/7享有「買一盒送一盒」優惠，2款任搭平均一盒6入免破百元，只要97.5元超級划算。

西雅圖咖啡為提振開工精神，於今日6/6至晚上20：00前祭出全系列飲品同品項「買一送一」優惠，優惠限定同品項/大小、冷熱不限，但不含瓶裝水；休息站門市不參與活動，限時優惠只有一天快把握！

西雅圖咖啡6/6祭出全系列飲品同品項享買一送一優惠。圖／西雅圖咖啡提供

延伸閱讀：

．超激省！星巴克「20張飲料券」分享組痛快暢飲，夏日新品必嚐「起司風味星冰樂、冰柚咖啡、喵咪吐司」

．收假不鬱卒！星巴克、怡客、伯朗、路易莎咖啡都有買一送一