快訊

中鋼晚間公告王錫欽退休 新總經理人選受矚目

美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

新杯上市！ 星巴克馬克杯「門市限定」蒐集趣，「媽祖、三太子、月老」北港5商品保祐平安招福氣

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

杯杯收集控快來看！ 星巴克在地特色馬克杯最新打造出多款台灣門市系列商品，包括北港平安系列、台南奇美博物館系列、宜蘭頭城系列設計馬克杯，首推「媽祖、三太子、月老」造型馬克杯，富有祝福平安吉祥意境，非常適合送禮選用！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克結合在地文化與風貌，打造出的多款特色門市系列商品，北港門市販售的「北港平安馬克杯」、「北港保佑馬克杯」、「北港幸福馬克杯」、「北港大吉隨行卡」、「北港平安隨行卡」，以北港門市呼應坐落所在地-北港朝天宮宗教重鎮意涵，所延伸出的五款商品，命名更寓意著保佑平安，別具在地特色。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克奇美博物館門市首賣的三款商品，包括「奇美博物館馬克杯」、「奇美臻藏馬克杯」、「奇美榮耀小禮袋提袋」，以線稿描繪出博物館的人文氣息，以手繪風的方式呈現出不同的藝術美學，收納了奇美博物館門市所在社區的藝文氣息。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

於宜蘭頭城門市販售的「頭城蔚藍馬克杯」，以位於宜蘭頭城車站、老街及烏石港附近，乘載著烏石港知名商船雲集、絡繹不絕之歷史背景，以獨特的「遊艇」為設計意象，在藍天碧海襯托下啟航的馬克杯商品，有著專屬頭城的魅力。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

消費者可先行電洽門市詢問系列商品並預先點購，或者假日途經星巴克各地門市時，幸運的話不妨就將它們帶回家吧！

延伸閱讀：

500盆蘭花海美炸！ 全國唯一「黃金花海隧道」宜蘭盛開，端午連假把握最佳賞花期衝一波

屏東縣最美「義成伯の麵店」暫時歇業！ 最快六月中旬回歸 喊話粉絲耐心等候

奇美博物館 星巴克 老街

相關新聞

新杯上市！ 星巴克馬克杯「門市限定」蒐集趣，「媽祖、三太子、月老」北港5商品保祐平安招福氣

杯杯收集控快來看！ 星巴克在地特色馬克杯最新打造出多款台灣門市系列商品，包括北港平安系列、台南奇美博物館系列、宜蘭頭城系列設計馬克杯，首推「媽祖、三太子、月老」造型馬克杯，富有祝福平安吉祥意境，非常適

外帶可重複使用！星巴克隱藏版「飲料套免費拿」超吸睛

全球最知名的連鎖咖啡店「星巴克」以多元化飲品成為世界頂級的咖啡品牌，尤其客製化服務讓不少人成為「重度星巴克成癮控」，像是調整飲料內容等，但其實很多人不知道星巴克還有超隱藏服務提供「飲料杯套」，環保又好看吸引網路熱議！

台北寧靜咖啡廳推薦！ 永春「瑰夏咖啡」迷人的藝伎咖啡特色、讓人想再訪的藍莓生乳酪

udn走跳美食／Liz荔枝 瑰夏咖啡永春創始店 UNC COFFEE比起去年，又多新增了甜點的部分，且這次我們可以看到在單品咖啡的品項選擇非常多，在口味選擇上實在是讓人不知道如何選擇，因為怎

免抽優惠券！星巴克飲料5/25、5/26二日加碼「全品項買一送一」

星巴克買一送一又來了！這次不用抽數位優惠券，凡5月25日（三）、5月26日（四）上午11點至晚上8點，會員至門市購買兩杯...

每周三天！限定實體門市全面8折 「路易莎咖啡」16周年優惠提前開跑

路易莎咖啡體恤全民苦悶無處發洩的心情，決定將周年慶優惠活動提前開跑，即日起至6月30日止，先從限定實體門市起跑，未來將陸...

快囤一波！ 520「咖啡小確幸」 小七CITY CAFE買2送1、全家特濃拿鐵買1送1、萊爾富大美式買30送25

咖啡控必追520周末小確幸！ 萊爾富祭出最優咖啡組合，平均每杯只要24元；全家連3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、再加碼推外送限定「特濃系列、經典美式／拿鐵大杯咖啡第3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。