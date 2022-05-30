新杯上市！ 星巴克馬克杯「門市限定」蒐集趣，「媽祖、三太子、月老」北港5商品保祐平安招福氣

杯杯收集控快來看！ 星巴克在地特色馬克杯最新打造出多款台灣門市系列商品，包括北港平安系列、台南奇美博物館系列、宜蘭頭城系列設計馬克杯，首推「媽祖、三太子、月老」造型馬克杯，富有祝福平安吉祥意境，非常適合送禮選用！

圖／星巴克提供

星巴克結合在地文化與風貌，打造出的多款特色門市系列商品，北港門市販售的「北港平安馬克杯」、「北港保佑馬克杯」、「北港幸福馬克杯」、「北港大吉隨行卡」、「北港平安隨行卡」，以北港門市呼應坐落所在地-北港朝天宮宗教重鎮意涵，所延伸出的五款商品，命名更寓意著保佑平安，別具在地特色。

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星巴克奇美博物館門市首賣的三款商品，包括「奇美博物館馬克杯」、「奇美臻藏馬克杯」、「奇美榮耀小禮袋提袋」，以線稿描繪出博物館的人文氣息，以手繪風的方式呈現出不同的藝術美學，收納了奇美博物館門市所在社區的藝文氣息。

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於宜蘭頭城門市販售的「頭城蔚藍馬克杯」，以位於宜蘭頭城車站、老街及烏石港附近，乘載著烏石港知名商船雲集、絡繹不絕之歷史背景，以獨特的「遊艇」為設計意象，在藍天碧海襯托下啟航的馬克杯商品，有著專屬頭城的魅力。

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消費者可先行電洽門市詢問系列商品並預先點購，或者假日途經星巴克各地門市時，幸運的話不妨就將它們帶回家吧！

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