外帶可重複使用！星巴克隱藏版「飲料套免費拿」超吸睛

全球最知名的連鎖咖啡店「星巴克」以多元化飲品成為世界頂級的咖啡品牌，尤其客製化服務讓不少人成為「重度星巴克成癮控」，像是調整飲料內容等，但其實很多人不知道星巴克還有超隱藏服務提供「飲料杯套」，環保又好看吸引網路熱議！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

消費者所熟悉的星巴克客製化服務，包含原有的飲品期內容物可雙倍加料、糖漿更換、調整甜度、牛奶更換成燕麥奶或豆漿與飲料熱度調整等，再加上充滿氣氛的裝潢與佈置，每到了優惠期間或是黃金時段都人滿為患。

但是星巴克服務可不僅如此，其實星巴克還有可以免費拿「飲料杯套」的隱藏版服務，為了讓消費者可以更輕易地拿取飲料，特別設計並推出印用「STARBUCKS」正牌字樣的綠色飲料杯套，採用不織布環保材質製作，完全可以重複使用。每位購買外帶杯飲品的消費者，都可以根據購買杯數向店員索取飲料杯套喔。

圖／旅遊美食萊點特別攝影

另外，星巴克日前推出「溫暖傳遞祝福」優惠，只要於5月31日前購買紙本飲料券一本，即可獲贈大杯黑咖啡兌換券與好友分享券各一張喔，敬請把握優惠買起來吧！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

粉專：https://www.facebook.com/starbuckstaiwan

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