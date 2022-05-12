嘉義人嗨了！首間「客美多咖啡」落腳東區　爽喝名古屋咖啡送早餐

嘉義人在地就能喝一波！來自日本的「Komeda’s Coffee 客美多咖啡」去年起展店迅速，台南、台中、新竹一路開設最新、最大門市，如今首家嘉義店籌備中的消息在網路上曝光，確定落腳東區，引起許多網友的討論。

圖／客美多咖啡提供 圖／客美多咖啡提供

KOMEDA客美多咖啡的木質色調與紅磚店裝、包廂式座位區與桌桌提供插座的服務，深受鐵粉推崇，而品牌主打原汁原味的餐點，每日早上11:00延續名古屋文化的「點飲料送早餐」更是一大特色。

品牌今年繼台北兩家新門市於3月接連登場，近期在徵才網站上公開招募「嘉義民族店」員工，首次插旗嘉義，地點位於東區民族路，待正式開幕後，有望成為嘉義市區最新唸書、休憩或聚餐的新據點，如有最新進度或資訊會再為大家更新。

圖／客美多咖啡提供

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