太瘋！星巴克「全品項買一送一」沒在停，連24天數位體驗領軍9大優惠

星巴克路人粉優惠攻略請收！星巴克2022年買一送一活動接力登場，即日起也祭出了一系列新活動，除了已知的5/11、5/12「星光好友分享」，品牌也預告5/13起至6/5將推出LOVE SUMMER 數位體驗，代表天天抽買一送一好康的機會又來了。今天幫大家一次盤點9大優惠，不論是想內用、外帶或外送咖啡與飲品，還是想入手禮盒及聯名商品送禮，一定找得到對應想要的好康。

LOVE SUMMER 數位體驗

星巴克最新曝光的LOVE SUMMER 數位體驗將於5/12搶先開放預領券，完成簡易遊戲即可獲得專屬優惠，5/13起憑券可於11:00至20:00兌換相關好康，兌換期間為獲券日+2，最後領券日為6/5。

圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克數位體驗活動每回都少不了全品項買一送一、全品項第二杯半價及商品88折等，雖然活動尚未登場，但也代表連續24天都有機會抽中心儀好康，一路喝到6月初。

星光好友分享

星巴克4月開跑的「星光好友分享」目前還有5/11、5/12來得及跟上，活動期間16:00-20:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享好友分享優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但超適合揪好友一起用半價開喝新回歸的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」。

圖／星巴克提供

提醒大家買一送一不適用於車道服務、機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

外送平台foodpanda、foodomo買一送一

圖／foodpanda頁面截圖

星巴克即日起攜手外送平台foodpanda推出買一送一，6/6前每週一只要至限定的「北北基門市」購買大杯冰那堤或大杯冰美式，輸入優惠碼「週一星自取」，外帶自取即享買一送一，優惠碼數量有限兌完為止。此外，截至5/17凡透過外送平台foodomo購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或美式咖啡，亦可一杯價喝兩杯。

指定蛋捲禮盒85折、聯名商品7折

星巴克也新推兩款限定優惠，5/14至5/20期間只要購買指定蛋捲禮盒，任選2件(含)以上即享85折優惠。而門市也將於5/13至5/27推出指定聯名商品7折優惠，單件即享好康，超適合鐵粉找時間挖寶省一波。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

週一至週六 3大咖啡優惠

而品牌4月開始祭出的咖啡特價持續進行中，「每週一早上10點前」至全台門市購買中杯美式咖啡，單杯即享65元特價，活動截至6/6。

「純黑美式65元」單杯特價截至6/6；6/3「週五10:00至14:00」期間至購買兩杯同品項、容量的指定「黑咖啡」系列飲料，享買一送一，品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列；截至6/4「週六」則有大杯COLD BREW及氮氣冷萃系列「每杯現折30元」優惠，優惠品項以現場門市為準。

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