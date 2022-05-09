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北北基限定！星巴克限時外帶「買1送1」，特大杯那堤第二杯5折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與右上／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專 圖右下／Foodpanda提供
圖左與右上／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專 圖右下／Foodpanda提供

星巴克今年優惠不斷！這回與外送平台foodpanda合作推出「週一限定買1送1」，只要輸入優惠指定碼，任選大杯冰那堤與大杯冰美式，馬上享有外帶自取買1送1優惠，另外特大杯也有指定第二杯半價。

圖／Foodpanda提供
圖／Foodpanda提供

星巴克近期時常推出優惠吸引顧客消費，尤其「買1送1」優惠更是火力全開地大方促銷，也吸引不少「鐵粉」與新客光顧，希望在疫情之下仍能維持穩定的市場利潤，這回特地與知名美食外送平台「Foodpanda」合作推出「每週一外帶自取，指定飲品買1送1」活動，只要於每週一於限定「北北基門市」，購買指定大杯冰那堤或大杯冰美式，輸入優惠碼「週一星自取」，直接享有買1送1優惠。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

不僅如此特大杯的冰熱拿堤，也能享有第二杯半價優惠喔。如此一來，每週一大杯冰拿堤2杯只要270元、大杯冰美式2杯更只要220元、特大杯冰熱拿堤原價300元也只要225元。值得一提的是數量有限，兌換完畢即終止活動喔。

另外，2020年首次上市即以復古風味受到廣大迴響的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」即日起正式回歸囉，採用最熟悉的芝麻與杏仁豆腐的完美結合，把芝麻醬與杏仁豆腐的綿密口感特製成夏天消暑的星冰樂，真的非常好喝，現在不論門市或Foodpanda都可以喝得到，快揪團嘗鮮吧。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

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星巴克 星冰樂 消暑 foodpanda 買一送一

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