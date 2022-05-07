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京都最夯「%Arabica」台北首店插旗象山！筆記店址等喝山林咖啡，順道搶看世界最大門市

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／% Arabica臉書專頁、圖／% Arabica官網
圖／% Arabica臉書專頁、圖／% Arabica官網

想念日本的朋友準備享福啦！京都超夯咖啡廳聖地「% Arabica」在全球擁有超過100家據點，繼早前宣佈即將首度登台引爆粉絲熱議，最新籌備中的店面日前也已曝光，落腳台北信義區象山步道附近，讓大家未來健行不只能看美景，還能來杯日系咖啡太療癒。

「%Arabica」台北首店模擬圖。圖／% Arabica臉書專頁
「%Arabica」台北首店模擬圖。圖／% Arabica臉書專頁

「% Arabica」各分店都以質感美學設計、極簡店裝成為打卡亮點，濃縮咖啡、美式、拿鐵及瑪奇朵等都是必喝招牌。而官方日前公告台灣一號店即將於2022年第二季開幕，有網友目前就在「象山步道」路口發現了偌大的COMING SOON看板，上方也附上兩個台灣的IG帳號，全台首店地點位於「信義路五段150巷22弄」，消息一出令網友興奮不已。

從早前的台北概念店模擬圖來看，店裝維持純白主色調，但加入了紅磚元素，隱身巷弄的獨立店面預計為現場帶來新一波熱流，大家準備期待最晚6月開幕的好消息，免出國來場懷念京都之旅吧！

「% Arabica」世界最大門市落腳沙烏地阿拉伯。圖／% Arabica臉書專頁
「% Arabica」世界最大門市落腳沙烏地阿拉伯。圖／% Arabica臉書專頁

「% Arabica」世界最大門市落腳沙烏地阿拉伯。圖／% Arabica官網
「% Arabica」世界最大門市落腳沙烏地阿拉伯。圖／% Arabica官網

此外，品牌也不畏疫情，持續在各國展店，最新打造的世界最大「% Arabica」門市4月下旬已登場，進駐沙烏地阿拉伯首都利雅德，更加鮮明的白色店面配上大片落地窗美度破表，最重要的是還有透明包廂、沙發區，讓人來場極致度假享受，官方昨（7日）也最新釋出消息，將在印尼峇里島設店，結合南洋熱帶風情值得期待。

印尼峇里島新門市近期即將開幕。圖／% Arabica臉書專頁
印尼峇里島新門市近期即將開幕。圖／% Arabica臉書專頁

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