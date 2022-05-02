社畜們收假不哭！4大超商開工限時優惠　美式23元、咖啡買6送6，星巴克5折接力

勞動節連假來到尾聲，代表廣大的職場人士們要開始準備上班的心情。今天盤點4大超商及星巴克的咖啡優惠，最低免23元可以喝經典美式、星巴克也有全品項買一送一，用限時好康為各位應援。

7-11

7-11勞動節祭出OPEN POINT行動隨時取「勞動節經濟日」優惠，截至5/3可透過APP線上購買CITY系列指定飲品51杯優惠組合價，像是CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元、CITY TEA現萃茶四季春青茶或英式紅茶999元，最高省下1346元，統統都開放跨店兌換、轉贈，揪團也划算，可使用至9/30。

圖／7-ELEVEN提供

不喜歡咖啡因的民眾，也可到全台門市購買指定商品任選2件79折、3件75折好康，單筆消費滿711元若搭配指定信用卡結帳還能折扣100元，小資族必收。

全家便利商店

全家早前限時推出買一送一的活動，即日起至5/6開放兌換，大家可憑獲得的小白單，至原店免費換取一杯Let’s Café大杯特濃美式。而5/3開工當天也有「西西里咖啡」特大杯59元會員專屬特價，原價75元。

圖／全家便利商店提供

OKmart

OK mart 5/3祭出一日限定大杯莊園級美式、拿鐵「同品項買六送六」優惠，冰熱不限。另外，截至5/4只要至門市購買15元（含）以上的指定品項，任選2件即可參與「零食博覽會」抽抽樂活動，可累計，最高有機會抽中1折。

圖／OKmart提供

萊爾富

截至5/3，萊爾富推出Hi Café咖啡「全品項第2杯7折」，而超商買咖啡送甜點活動持續開跑中，5/3前只要購買一杯特大杯冰美式，即贈聯名「厭世甜點店」5款麵包任一款，含提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕、檸檬流心磅蛋糕或肉桂捲，讓大家開工早餐補充糖分。

圖／萊爾富提供

星巴克

星巴克勞動節推出全品項第二杯半價優惠，截至5/3購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，第二杯即可5折開喝。而5/4、5/5也有「星光好友分享」接力，包含5/11、5/12當天16:00至20:00到店即可用一杯價喝到兩杯同品項、容量、冰熱的飲料。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

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