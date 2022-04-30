路易莎x台北捷運「最美聯名門市」登場！都會森林享高CP值獨家咖啡、輕食和地球色杯身

全台各具特色的咖啡廳數之不盡，而台灣連鎖精品咖啡品牌「路易莎」此次首度攜手台北捷運公司，首創聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，5/1起正式開幕，不僅交通便利，還有獨家咖啡、輕食新品及時尚杯身，加上鄰近都會森林公園，讓忙碌的民眾可以透過玻璃窗享受短暫的綠意悠閒。

圖／路易莎提供

「路易莎」近年不斷開展新模式，繼打造咖啡健身複合店，最新與台北捷運公司合作，開設第一家Metro Taipei X LOUISA COFFEE」「捷運咖啡廳」，落腳大安森林公園，5/1起登場。全新聯名店主打新視覺，以台北捷運經典的藍、綠色地球色系為主打，杯身曲線以捷運地圖為靈感，杯身的咖啡豆圖像設計則展示了職人咖啡的細膩過程。

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而聯名店獨家供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」，且同時推出3款新手沖「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」、「經典曼巴」、「果香日曬耶加雪菲G1」，搶攻咖啡控的味蕾。而餐食方面則有「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」五款夾餡輕食，其中「可頌」、「法棍」為聯名門市限定，未來搭捷運上班多了一處質感早餐或休憩處。

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而作為聯名首站的大安森林公園店暌違4年換上新裝，但保留了庭園建築、大面積玻璃設計及親近綠意的戶外座位，還原咖啡結合生活的理念，新菜單也強調維持高CP值，讓小資族口袋名單再更新。另外，官方預告未來將於捷運行政大樓一樓開設北捷總部旗艦店，為止鄰近中山站、雙連站，讓更多人可以體驗新興捷運咖啡廳。

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