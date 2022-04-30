快訊

擊落40多架俄機！「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

路易莎x台北捷運「最美聯名門市」登場！都會森林享高CP值獨家咖啡、輕食和地球色杯身

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

全台各具特色的咖啡廳數之不盡，而台灣連鎖精品咖啡品牌「路易莎」此次首度攜手台北捷運公司，首創聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，5/1起正式開幕，不僅交通便利，還有獨家咖啡、輕食新品及時尚杯身，加上鄰近都會森林公園，讓忙碌的民眾可以透過玻璃窗享受短暫的綠意悠閒。

圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

「路易莎」近年不斷開展新模式，繼打造咖啡健身複合店，最新與台北捷運公司合作，開設第一家Metro Taipei X LOUISA COFFEE」「捷運咖啡廳」，落腳大安森林公園，5/1起登場。全新聯名店主打新視覺，以台北捷運經典的藍、綠色地球色系為主打，杯身曲線以捷運地圖為靈感，杯身的咖啡豆圖像設計則展示了職人咖啡的細膩過程。

圖／路易莎提供
圖／路易莎提供
圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

而聯名店獨家供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」，且同時推出3款新手沖「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」、「經典曼巴」、「果香日曬耶加雪菲G1」，搶攻咖啡控的味蕾。而餐食方面則有「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」五款夾餡輕食，其中「可頌」、「法棍」為聯名門市限定，未來搭捷運上班多了一處質感早餐或休憩處。

圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

而作為聯名首站的大安森林公園店暌違4年換上新裝，但保留了庭園建築、大面積玻璃設計及親近綠意的戶外座位，還原咖啡結合生活的理念，新菜單也強調維持高CP值，讓小資族口袋名單再更新。另外，官方預告未來將於捷運行政大樓一樓開設北捷總部旗艦店，為止鄰近中山站、雙連站，讓更多人可以體驗新興捷運咖啡廳。

延伸閱讀：

全台首家「植物系生吐司」咖啡廳！台北新開最美亮點　串串吐司超療癒

全聯「Zero零糖可可冰棒」減肥福音！編輯私房推薦8大新冰

大安森林公園 輕食 咖啡 路易莎 台北景點 大台北美食

相關新聞

路易莎x台北捷運「最美聯名門市」登場！都會森林享高CP值獨家咖啡、輕食和地球色杯身

全台各具特色的咖啡廳數之不盡，而台灣連鎖精品咖啡品牌「路易莎」此次首度攜手台北捷運公司，首創聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，5/1起正式開幕，不僅交通便利，還有獨家

5／2限定！　85℃大冰咖啡全品項「第2杯25元」 勞動節連假優惠分享日一次買齊

跟85℃一起準備迎接夏天！5/2從上午九點到晚上十點，全台85℃門市大杯冰咖啡全品項，第二杯特價只要25元，快把今年夏天要喝的咖啡一次買齊。

51勞動節「超商+手搖飲料」連假優惠！ 小7寄51杯5折起、丹堤&全家咖啡買1送1、外送員免費喝二口旅茶

5/1勞動節要來了！給勞工們好好犒賞自己的機會也來了，為大家整理51勞動連假「超商+手搖飲料」優惠集合，愛喝咖啡的你絕不能錯過優惠寄杯組合，7-ELEVEN祭出多種CITY系列指定飲品51杯優惠組合價

5／1丹堤咖啡「買1送1」！加碼連續15天「寄杯買5送5」

五一勞動節即將到來，丹堤咖啡送上祝福，當天至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品可享買一送一優惠，陪大家開心過節。

3大咖啡買1送1！半價開喝7-11、全家　星巴克全品項買1送1再加碼爽喝7天

天氣好可以吃特價冰消暑、上班別忘來杯咖啡提神！今天為大家盤點門市遍佈全台各區的3大業者咖啡、飲品優惠，不論是因思樂冰引爆熱議的7-11，還是因為無敵霜沙掀起朝聖潮的全家便利商店，還有今年促銷活動不間斷

星巴克「全品項買一送一」突擊！指定6天星光好友分享優惠　半價喝到5月

0423更新 星巴克粉絲開趴了！2022年品牌優惠不間斷，隨著各大咖啡好康天天天接力登場，星巴克突擊曝光全新「星光好友分享」，指定6天讓大家享「全品項買一送一」，今（18日）下午4點首波開跑，幫大家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。