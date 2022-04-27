51勞動節「超商+手搖飲料」連假優惠！ 小7寄51杯5折起、丹堤&全家咖啡買1送1、TEATOP柚子綠第2杯5折

5/1勞動節要來了！給勞工們好好犒賞自己的機會也來了，為大家整理51勞動連假「超商+手搖飲料」優惠集合，愛喝咖啡的你絕不能錯過優惠寄杯組合，7-ELEVEN祭出多種CITY系列指定飲品51杯優惠組合價、全家便利商店也能用65折購入經典美式特大杯13杯，還有夏日必喝經典手搖第2杯5折的特價優惠哦！

7-ELEVEN

7-ELEVEN自4/29~5/3限時5天，全店指定商品任選2件7.9折、3件7.5折優惠（啤酒3件7.9折），民眾最愛的CITY全系列更祭出任3件7折優惠；單筆消費滿711元，搭配指定信用卡結帳立折100元，等於再享8.6折優惠，雙重折扣超有感。

喜愛咖啡線上寄杯的民眾，OPEN POINT行動隨時取推出「勞動節經濟日」優惠，CITY系列指定飲品51杯優惠組合價，包含CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2,400元，CITY CAFE大杯美式咖啡1,160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1,900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2,734元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶999元，平均5折起優惠價，還可轉贈給同事、親友分享。

圖／7-ELEVEN

全家

全家便利商店自4/29~5/1推出Let's Café 大杯特濃美式買一送一活動，凡購買Let's Café 特濃美式(大杯)，即可獲得「Let's Café 特濃美式(大杯/冰熱不限)一杯」兌換小白單乙張，並可於5/2~5/6至原店兌換。

於5/1推出「咖啡單日會員限定」優惠，在App選購Let's Café經典美式(特大杯)13杯，只需510元，等同65折優惠(原價780元)，且Let's Café經典拿鐵(特大杯)11杯也只需510元，等同66折(原價770元)，11月底前需兌換完畢。

圖／全家

丹堤咖啡

迎接5月1日勞動節到來，當天至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品即可享買一送一優惠。

圖／丹堤咖啡

Mr.Wish

Mr.Wish今年夏日帶著3款芒果飲品「楊枝甘露、愛文芒果冰沙、芒果厚奶」回歸，自4/29-5/2止，購買芒果系列享有第2杯7折優惠，滿足嘴饞的芒果控必須衝一波！

圖／Mr.Wish

TEATOP

TEA TOP第一味自4/30~5/2推勞動節福利，活動期間到店購買兩款新品，即享第二杯5折，最新打造柚子系列「Q凍柚綠」一杯45元就能喝得到更划算。

圖／TEA TOP

清原芋圓

清原芋圓5/1勞動節當天只要購買清原新品即可享有5元折扣優惠，特推兩款全新春季飲品「橙香碧玉、多肉蜜橙橙」大口喝下清爽感爆棚。

圖／清原芋圓

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