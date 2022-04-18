票根別丟！全家霜淇淋、酷繽沙、經典美式「買1送1」　澎湖花火節加碼超商好康

交通票根好好收著！即將於下週（4/25）正式開跑的年度盛事「2022澎湖國際海上花火節」引爆期待，而全家便利商店除了有澎湖仙人掌口味霜淇淋，當地門市也配合活動特別祭出憑票券享3大人氣品項「買一送一」，近期熱門話題的酷繽沙、霜淇淋以及冰美式一律適用，遊客們別錯過啦！

圖／全家便利商店提供

曾因綠色冰皮及紫色冰體掀起打卡潮的全家「仙人掌口味霜淇淋」，將配合澎湖花火節於4/25起於澎湖地區全家門市限量回歸，而超商也祭出好康，截至6/30只要出示台灣本島飛往澎湖的紙本或電子機票、船票，至澎湖縣任一全家門市消費，即可享有「大杯冰美式、酷繽沙、霜淇淋」三選一買一送一，半價開吃。

圖／全家便利商店提供

無法到離島旅行的咖啡控也不難過，截至5/3凡至全台任一間全家，同享憑悠遊卡支付、中杯或大杯「經典美式、拿鐵」寄杯第二杯半價，到店完成綁卡、比照隨買跨店取完成支付即可，每位會員各品項至少10杯、上限為100杯。

而全家為歡慶4000店也推出一系列活動，任選買一送一、單件半價、加10元多1件的飲料、零食、巧克力等好康持續進行中，在任一分店都可以搜尋小確幸。

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