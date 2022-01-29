星巴克「全品項好友分享」快閃9天！不只虎年買1送1，2022春節4大優惠一覽

星巴克粉絲準備過好年！隨著一月份不定時快閃的買一送一活動，星巴克2022年預備了虎年刮刮樂，即日起至2/6只要參與簡單的數位體驗，即可輕鬆領取專屬優惠，其中就包含了最受歡迎的「全品項好友分享」。趁著春節連假開始，今天為大家盤點星巴克虎年4大好康，除了刮刮樂買一送一，還有「福虎購物袋」免費送、指定飲料「百元優惠價」、「新年購物65折優惠」吃喝買一次滿足。

一、「金虎拜年刮好運」：截至2/6

圖／星巴克數位體驗實測截圖

星巴克「金虎拜年刮好運」即日正式登場，截至2/6至數位體驗網頁點選心儀的刮刮卡，即可獲得對應的吉祥話，還能領取新年限定優惠。經編輯實測，目前已知有「全品項飲料第三杯由星巴克招待(限大杯以上同品項)」、「全品項享588折88優惠(不包含服務性商品、隨行卡及其儲值)」、「飲料配糕點折30元」優惠，而最大獎莫過於「全品項好友分享」，之前若沒跟上快閃活動，春節在家天天都能試手氣，若一次沒能成功抽中想要的優惠，編輯也建議可分別使用臉書、LINE及Google帳號登入抽好康，一天享三款優惠。

圖／星巴克數位體驗實測截圖

這款數位體驗即日開放兌換，優惠券兌換期限為獲券日+2天，活動期間每日11:00至20:00凡到店即可兌換相關優惠，最晚可兌換至2/8。提醒大家活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾、花蓮和平門市也不提供兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證無法合併使用。

二、「紙本飲料券送福虎購物袋」：截至2/7

圖／星巴克官網

即日起至2/7，凡於指定星巴克門市購買一本10張的「紙本飲料券135」，即可免費獲得價值450元的「福虎滿額贈提袋」及一張120元好友分享券。數量有限，送完為止，外送外賣、電話預訂與行動預點服務不參與此活動。另外提醒大家門市購買紙本飲料券僅開放隨行卡以外的支付工具結帳，如7-11禮券、現金、信用卡、其他行動支付等。

三、新年快樂驚喜購物：截至2/11

若來不及使用數位體驗的滿額折價，截至2/11也可到門市觀察是否有喜歡的舊款商品，因為活動期間凡購買指定節令商品乙件，即享下殺65折的優惠，供應品項及銷售數量依各門市實際庫存為主，所有優惠無法合併使用。

四、LINE好友回饋活動：截至1/30（兌換至2/28）

圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

即日起至1/30凡加入官方LINE好友，填寫簡單問卷即可免費領取「百元優惠券」，截至2/28出示電子票券可享5款經典熱銷口味飲料任一杯，品項含中杯冷萃咖啡、中杯巧克力可可碎片星冰樂、中杯抹茶那堤、大杯那堤或大杯美式咖啡。提醒大家活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾、花蓮和平門市不提供兌換。

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