全新「星巴克黃金玻璃屋、穀倉星巴克」絕美開幕！漸層茶飲獨家喝，全品項飲品免費送

星巴克再增絕美門市！星巴克全台門店每回都結合當地特色變身朝聖新地標，2022年苗栗頭份新開了吸睛的金棕色玻璃屋建築，而台灣第一家穀倉改建而成的「中埔穀倉星巴克」也即將於嘉義1/29正式開幕，並推出獨家限定的蜜柚烏龍茶，並有限定第二杯半價、開運禮盒優惠，過年走春可考慮列入行程清單之一。

苗栗 頭份中央門市

頭份中央門市。圖／星巴克提供

日前新開幕的苗栗「星巴克頭份中央門市」串聯了頭份、竹南交通大動脈中央路，以中港曾經盛行的金紙產業為概念，延伸出金棕色的外觀，大片獨棟落地窗採光極佳，門市內圓弧吧檯、彎曲墻面十分吸睛，天花板則有亮色木皮及隔柵金屬，成就一處絕美空間。

頭份中央門市。圖／星巴克提供 頭份中央門市。圖／星巴克提供

為歡慶新門市開幕，即日起至1/28只要購買新鮮現烤系列，即可免費獲得一個日安可頌，憑星巴克頭份中央隨行卡至指定門市，還可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料「第二杯半價」優惠。此外，品牌連結在地門市推優惠，憑7-11頭興或後庄門市當日消費滿200元以上的發票或載具小白單，至頭份中央門市也有第二杯半價好康。

另外，截至2/28若購買萌石虎造型馬克杯、萌石虎掌造型玻璃杯，還可免費獲得中杯那堤，咖啡控能喝又有紀念品收藏。

頭份中央門市地址：苗栗縣頭份市中央路372號營業時間：每日07:00-21:00

嘉義 中埔穀倉門市

中埔穀倉門市。圖／星巴克提供

而阿里山公路、省道台18線上也多了一處新亮點，全台第一家以45年歷史的老穀倉改建而成的嘉義「中埔穀倉門市」即日起試營運，1/29開幕。門市採用淺色木質壁板和青銅天花板飾條，咖啡吧檯則有深綠色磁磚點綴，大大增添質感氛圍。而本是稻米倉儲空間的建築，變身後保留了原始的稻米輸送設備，還有咖啡誕生過程的壁畫，讓大家更能體會在地農業文化。

中埔穀倉門市。圖／星巴克提供

星巴克中埔穀倉門市也結合嘉義在地阿里山茶葉，獨家推出調入蜂蜜紅柚醬與青茶的「阿里山蜜柚烏龍茶」，吸睛的橘紅色漸層也夢幻不已。而即日起至1/29，只要在門市完成打卡，即享大杯以上氮氣冷萃咖啡同尺寸第二杯半價，每位顧客至多優惠一組，需現場一次領取。開幕期間滿額消費1000元可憑發票獲贈星巴克零錢包，2000元則為星巴克帆布托特包；另外，截至2/6若活動期間購買漫遊趣阿里山馬克杯，即可獲得「全品項中杯飲品」乙杯，優惠以現場為準。

中埔穀倉門市地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號營業時間：每日08:00-20:00

LINE好友填問卷就送百元折價券

優惠券可用100元單一價入手經典不敗的飲品。圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

除了特色門市，星巴克日前也新推快閃活動，即日起至1/30只要加入官方LINE好友，填寫簡單問卷即可免費領取「百元折價券」，截至2/28憑電子票券可用100元特價入手5款經典飲料任一杯，包含中杯冷萃咖啡、中杯巧克力可可碎片星冰樂、中杯抹茶那堤、大杯那堤及大杯美式咖啡。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾、花蓮和平門市不提供兌換。

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