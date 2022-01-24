快訊

納豆傳「腦出血開刀」住進加護病房 最新病況曝光

輔大校長涉挪400萬校產被起訴 校方晚間發聲喊不平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大「客美多咖啡」新竹試營運！名古屋早餐免費吃　還有超萌牛奶壺、靴子杯

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

來自日本的「客美多咖啡」登台後憑藉原汁原味的名古屋餐點及店裝備受饕客喜愛，如今首度進駐新竹，打造台灣目前空間最大的「KOMEDA新竹公道店」，可容納多達134客席，買飲料送早餐、超可愛的造型飲料杯也是一大亮點，1/26試營運，新竹地區咖啡廳清單再添一。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

全新登場的新竹一號店座落東區TFC ONE大樓一樓，店裝還原經典的日式洋風，大面積木質裝潢搭配紅磚牆飾，座位則為包廂式格局加上紅絲絨沙發，每桌還提供無線上網及電源插座，外在服務也能滿足現代人的需求。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

餐點方面，最受歡迎的莫過於名古屋朝食文化，每日早上11:00前到店只要點購飲料，即可享有免費的「烤厚片吐司」，開放紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉三選一，吸引不少人為此朝聖。而店內也提供一系列日式美食，像是「味噌豬排方堡」系列、「紅豆小町」飲品、「冰與火」甜點都為人氣必點，主打的KOMEDA咖啡也嚴選來自世界4個不同產地的特色咖啡豆，最終帶有核果香的溫潤口感也受到台灣人喜愛。

圖／客美多咖啡提供
圖／客美多咖啡提供

值得一提的是，店內的不同飲品也以以獨特造型杯盛裝，像是「哈密瓜蘇打」採用靴子造型杯、「奶昔」選用呆萌的牛奶瓶，「果汁牛奶」則用壺型杯，大小朋友的心都會瞬間可愛到融化。客美多咖啡最新分店1/26正式插旗新竹，新竹人準備就近出發全台最大門市！

客美多咖啡 新竹公道店
地址：新竹市東區公道五路三段1號
營業時間：週一至週日07:30至21:00
試營運期間：1/26起 07:30至17:00

延伸閱讀：

怕你喝不夠！星巴克「全品項買1送1」快閃8小時，加碼65折新年購物優惠

好市多2款神級美味！「桃子梅酒」回歸、「酸白菜鍋」特價快閃

咖啡 新竹美食 風格咖啡館

相關新聞

全台最大「客美多咖啡」新竹試營運！名古屋早餐免費吃　還有超萌牛奶壺、靴子杯

來自日本的「客美多咖啡」登台後憑藉原汁原味的名古屋餐點及店裝備受饕客喜愛，如今首度進駐新竹，打造台灣目前空間最大的「KOMEDA新竹公道店」，可容納多達134客席，買飲料送早餐、超可愛的造型飲料杯也是

姓陳、屬鼠、天蠍座看過來！怡客咖啡「連3天半價喝」　另有閃電咖啡買1送1

咖啡控請出列！2021年榮獲網路溫度計網路口碑冠軍的「怡客咖啡」推出限定優惠，只要姓「陳」、生肖屬「鼠」或為天蠍座，將依序獨享整整一天的專屬好康，到店享飲品「全品項第二杯半價」；而登台後迅速展店的新加

怕你喝不夠！星巴克「全品項買1送1」快閃8小時，加碼65折新年購物優惠

星巴克一月份買一送一大放送！繼前陣子的指定品項乃至全品項買一送一快閃，品牌於1/24至1/25再度加開優惠，用一杯價喝兩杯撫平憂鬱開工日。 星巴克全新「冬日相聚 星光好友分享」於1/24至1

林口第一間星巴克來了！ 「最美櫻花特色門市」消費滿額送限定杯、摺疊椅

新北市林口區第一間星巴克獨立門市「林口中山門市」昨日盛大開幕，新開店位於林口住宅區及工二工業區主要往來道路中山路上，以鄰...

補班不憂鬱！萊爾富推美式咖啡、拿鐵買2送2快閃優惠

今年春節連假狂放9天，因應連續假期，本周六（1月22日）需要補上班，為了撫慰勞工朋友們連續上班6天的憂鬱心情，萊爾富將在...

星巴克「全品項買1送1」快閃2天！加碼手搖、Cold Stone冰，5大買1送1必收

小資族最愛的買一送一來了！星巴克最新祭出快閃兩日的全品項買一送一活動，讓咖啡控可自由選擇喜愛的口味，今天就為大家盤點5大買一送一，星巴克、人氣手搖乃至COLD STONE冰淇淋都有，讓大家一路吃喝到二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。