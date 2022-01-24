全台最大「客美多咖啡」新竹試營運！名古屋早餐免費吃　還有超萌牛奶壺、靴子杯

來自日本的「客美多咖啡」登台後憑藉原汁原味的名古屋餐點及店裝備受饕客喜愛，如今首度進駐新竹，打造台灣目前空間最大的「KOMEDA新竹公道店」，可容納多達134客席，買飲料送早餐、超可愛的造型飲料杯也是一大亮點，1/26試營運，新竹地區咖啡廳清單再添一。

圖／客美多咖啡提供 圖／客美多咖啡提供

全新登場的新竹一號店座落東區TFC ONE大樓一樓，店裝還原經典的日式洋風，大面積木質裝潢搭配紅磚牆飾，座位則為包廂式格局加上紅絲絨沙發，每桌還提供無線上網及電源插座，外在服務也能滿足現代人的需求。

圖／客美多咖啡提供 圖／客美多咖啡提供

餐點方面，最受歡迎的莫過於名古屋朝食文化，每日早上11:00前到店只要點購飲料，即可享有免費的「烤厚片吐司」，開放紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉三選一，吸引不少人為此朝聖。而店內也提供一系列日式美食，像是「味噌豬排方堡」系列、「紅豆小町」飲品、「冰與火」甜點都為人氣必點，主打的KOMEDA咖啡也嚴選來自世界4個不同產地的特色咖啡豆，最終帶有核果香的溫潤口感也受到台灣人喜愛。

圖／客美多咖啡提供

值得一提的是，店內的不同飲品也以以獨特造型杯盛裝，像是「哈密瓜蘇打」採用靴子造型杯、「奶昔」選用呆萌的牛奶瓶，「果汁牛奶」則用壺型杯，大小朋友的心都會瞬間可愛到融化。客美多咖啡最新分店1/26正式插旗新竹，新竹人準備就近出發全台最大門市！

客美多咖啡 新竹公道店地址：新竹市東區公道五路三段1號營業時間：週一至週日07:30至21:00試營運期間：1/26起 07:30至17:00

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