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姓陳、屬鼠、天蠍座看過來！怡客咖啡「連3天半價喝」　另有閃電咖啡買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／怡客咖啡臉書專頁、圖／Flash Coffee Taiwan臉書專頁
圖／怡客咖啡臉書專頁、圖／Flash Coffee Taiwan臉書專頁

咖啡控請出列！2021年榮獲網路溫度計網路口碑冠軍的「怡客咖啡」推出限定優惠，只要姓「陳」、生肖屬「鼠」或為天蠍座，將依序獨享整整一天的專屬好康，到店享飲品「全品項第二杯半價」；而登台後迅速展店的新加坡品牌「Flash Coffee閃電咖啡」也有虎年優惠，指定飲品買一送一、全品項第二杯半價、買套餐送刮刮卡等活動一路到2月底，一次回饋鐵粉。

圖／怡客咖啡臉書專頁
圖／怡客咖啡臉書專頁

為回饋會員，怡客咖啡根據去年度數位會員總數最多的資訊出發，特別推出快閃3天優惠。1/26當日姓「陳」的粉絲凡到店出示相關證件，即可享飲品第二杯半價，1/27輪到屬「鼠」的咖啡控、1/28則為「天蠍座」，每人每日限用一次。不僅如此，每月25日也是品牌會員日，代表1/25不論是實體或數位會員只要使用儲值金消費，即享飲品「全品項買一送一」，當月消費最多的前5名數位會員還可額外獲得總價值400元的優惠券。

圖／Flash Coffee Taiwan
圖／Flash Coffee Taiwan

另一品牌「Flash Coffee閃電咖啡」首波指定飲品買一送一截至1/25，2/7至2/15則再度接力一掃上班族開工憂鬱。此外，截至2/28除了每週五、六、日可登入APP搶紅包，每日14:00前，到店購買優惠組合餐，還可獲得一張閃電刮刮卡，限量3000份、送完為止；而14:00後則享全品項第二杯半價，不限同品項、尺寸及冰熱，惟以價低者折扣，點心、周邊商品及咖啡豆不參與此優惠。

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