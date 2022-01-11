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2022「星巴克買一送一」全天快閃3日！加碼全品項第二杯5折開喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

2022星巴克買一送一又來了！星巴克日前最新推出情人節杯款，而官方也公告1/12至1/14期間凡到全台門市，可享指定飲品好友分享，全品項則有第二杯半價喝，代表剛回歸的「煙燻奶油糖風味那堤」也能享特價，鐵粉們要把握。

圖／星巴克提供
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1/12至1/14活動期間，只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的「繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂」，不限特定時段都可一杯價喝兩杯，最高現省175元。而繼元旦限定優惠，品牌加碼「擁抱冬日幸福」活動推全品項第二杯半價，絕對是嘗鮮年第一款上市的新品「洋梨醇濃抹茶那堤」、「煙燻奶油糖風味那堤」的時機。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供
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提醒大家以上活動均不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；買一送一洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市不參與。

若不想出門，截至1/18也可透過外送平台foodomo，點購兩杯特大杯冰熱及風味一致的「焦糖瑪奇朵」，品嚐經典不敗的濃醇風味。

圖／星巴克提供
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另外，配合即將來臨的情人節，星巴克首波推出豐富色彩的馬克杯，共17款商品，包含台灣獨家4款馬克杯，以心心「象」映為靈感，結合小象、杯手柄作為象鼻等造型，搭配嫩芽綠、白桃粉、奶油黃舒服的色系，增添青春可愛氛圍。

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