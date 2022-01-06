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精選「新春咖啡禮盒」4選！星巴克、Cama統統都有，買再抽萬元咖啡機

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／HWC 黑沃咖啡臉書粉專 圖右／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖左／HWC 黑沃咖啡臉書粉專 圖右／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

再不到一個月就要迎接全球華人最喜愛的農曆春節假期，許多人蓄勢待發挑選春節禮盒，希望能把新年好運傳遞給周遭的親朋好友。這回UDN小編整理「4大咖啡春節禮盒」懶人包，作為喜愛咖啡相關產品的消費者，絕對是送禮的好選擇，一起來看看吧。

星巴克

星巴克為了迎接「虎年」到來，推出了全新春節禮盒包裝，從可愛的小老虎與大吉大利的金橘，還有代表平安的蘋果與喜慶氛圍的詞彙，推出的產品包含臻選綜合蛋捲(新春版)、蘋果蜂蜜蛋糕2入裝、星巴克春讚禮盒與星巴克咖啡捲心酥禮盒(新春版)等超過十種禮盒，快到星巴克門市預購或線上門市選購吧！

臉書：https://www.facebook.com/starbuckstaiwan

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書粉專

cama現烘咖啡專門店

cama café與「媽祖」超狂聯名限量「濾掛咖啡春節禮盒」，即日起已開賣，從春日非洲精選、中淺焙再到水洗統統都有，且品質保證，有CQI Q Grader評鑑師與SCA認證烘豆師監製，現在享有新春保庇價只要650元 (原價700元/20入濾掛咖啡），會員更是只要600元，不僅如此，憑app優惠券2入只要1100元，直接省300元喔！

臉書：https://www.facebook.com/camacafe

圖／cama現烘咖啡專門店臉書粉專
圖／cama現烘咖啡專門店臉書粉專

黑沃咖啡

黑沃咖啡號稱推出「最虎氣」的新春禮盒，從簡約的虎紋外盒設計，內容物搭配精選豆與濾掛包，組成五款由中淺至中深截然不同之咖啡禮盒，價格從高CP的499元再到豪華1999元都有，即日起在全台黑沃門市都可購買了，多樣組合還有優惠限量販售，把握機會買起來！

臉書：https://www.facebook.com/hwcroasters

圖／HWC 黑沃咖啡臉書粉專
圖／HWC 黑沃咖啡臉書粉專

圖／HWC 黑沃咖啡臉書粉專
圖／HWC 黑沃咖啡臉書粉專

Nespresso

Nespresso迎接虎年堆出兩款禮盒，分別為「虎笑濃飲迎新開運咖啡禮盒」與「迎新限量豪華禮盒組」，第一款開運禮盒口味眾多，從義式致敬經典到咖啡大師牛奶特調統統都有，共集結10款熱銷風味，還包含金色咖啡隨行杯，春聯、開運紅包與萬元咖啡機刮刮卡；第二款豪華禮盒，直接搭配開運咖啡禮盒內容物與時尚簡約的Essenza Mini咖啡機。更多優惠詳情請上官網。

官網：https://www.nespresso.com/tw/zh/home

圖／Nespresso官網
圖／Nespresso官網

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咖啡 星巴克 春節 蛋糕

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