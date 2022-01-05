咖啡迷集合！「Movie Coffee Scene」台南U.I.J Hotel & Hostel開展

U.I.J與Abei精選10部電影裡的咖啡蹤影，量身打造11幅創作織毯。 圖：U.I.J Hotel & Hoste／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】咖啡迷、臺南迷、插畫迷集合囉！喜愛聯合各方高手好友跨領域合作的台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館 (以下簡稱U.I.J )，年度壓軸重磅企劃，就是與插畫家Abei攜手策劃「Movie Coffee Scene」全新展覽，圍繞著電影與咖啡主題，捕捉電影裡的咖啡場景！再推出跑店計畫─集結26間台南風格咖啡店與遠傳friDay影音線上串流平台，更有獨家週邊商品與住房專案推出！

▲10部電影延伸創作織毯，留住電影裡的咖啡場景。 圖：U.I.J Hotel & Hoste／提供

▲U.I.J攜手插畫家Abei策畫「Movie Coffee Scene」全新展覽，圍繞著電影與咖啡主題，勾勒電影裡的咖啡場景。 圖：U.I.J Hotel & Hoste／提供

Abei x U.I.J留住電影裡的咖啡場景

咖啡與眾人的生活幾乎形影不離，在電影裡也是角色必備經典道具。早上一杯咖啡、晚上一部電影，幾乎是Abei的日常，Abei擅長描繪生活中時髦與有溫度的人事物，此次與U.I.J獻上獨家全新創作，嚴選心目中10部經典電影，以黑白線條勾勒出電影咖啡畫面，量身繪製精彩的U.I.J邂逅場景。

還有「Movie Coffee Scene」展覽限定週邊，陪你一起度過咖啡時光！不僅有掛毯縮小的電影萬用墊、台南咖啡地圖方巾、日本Glocal Standard Products 聯名不銹鋼杯，更有睽違一年回歸的Coffee Hunting@Tainan跑店套組！

Abei x U.I.J 「Movie Coffee Scene」展覽

日期：即日起至2022年 5 月 2 日（二）

地點：U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館1F & 3F（3F展區僅限U.I.J房客參觀)

地址：台南市中西區友愛街 115 巷 5 號

▲展期間預定「Movie Blanket Dream」專案，即可享有此次展覽創作織毯乙條，為期待的紀念日、難得的旅行，預約一夜好眠。 圖：U.I.J Hotel & Hoste／提供

展期更推出限定住房優惠，入住即可將創作織毯帶回家，為期待的紀念日、難得的旅行，預約一件全新訂製織毯，伴你一夜好眠。無法到場的好友們也無需擔心，U.I.J大廳與電商織毯同步預購中！

《 Movie Blanket Dream 》住房專案

預訂日期：即日起至2022年3月2日

可入住日：預訂日起至少60天後為可入住日，至2022年5月1日。

此專案為早鳥住房專案，預訂日起至少60天後為可入住日。

▲日本GSP不銹鋼杯，輕巧迷人的尺寸，用於日常或戶外，每一個品飲時刻都能心動不已。 圖：U.I.J Hotel & Hoste／提供

26間咖啡店x 遠傳friDay影音，跑店計畫再進化

去年U.I.J首次推出跑店計畫Coffee Hunting @ Tainan，今年集結更加豐富的店家名單，串連26間台南人氣風格咖啡店，並與遠傳friDay影音攜手合作，一起在春光爛漫之際跑店，獻給所有心動的Me time Lover。

Coffee Hunting@Tainan跑店套組包含飲品兌換券、Abei繪製26間咖啡店地圖方巾，加上日本Glocal Standard Products不銹鋼杯，產於金屬工藝聖地新潟縣燕市，每一只杯面皆手工塗裝，保有溫潤的手感與紋理。 此次跨界與遠傳friDay影音合作，套組內含一組電影序號，可以好好觀看展覽電影，更同步於線上平台推出【COFFEE X MOVIE】主題電影策展，1/1- 2/28前註冊遠傳friDay影音新會員即可兌換10天觀影序號，邀請來自各方的咖啡與電影愛好者、搭配手邊咖啡，暢看《在咖啡冷掉之前》、《咖啡‧電影》和2021年口碑推薦電影，讓您隨時隨地盡享影音樂趣！

【COFFEE X MOVIE】主題策展網址: https://video.friday.tw/act/uij/

▲U.I.J為創造可以享受的咖啡時刻而努力，力邀26間咖啡店好友品牌參與，地圖方巾在手，輕鬆走透！ 圖／U.I.J Hotel & Hostel提供。 圖：U.I.J Hotel & Hoste／提供

U.I.J 「Coffee Hunting @ Tainan」咖啡跑店計畫

日期：2022年1月1日 (六) 至2022年 5 月 2 日（二）

26間咖啡店好友品牌：穴居 / 被愛咖啡 / 曉咖啡 / KADOYA喫茶店 / 浮游咖啡 / 必須咖啡 / 木蘭 / 彼家咖啡 / 餘事 / 南島夢遊 / 泥臼咖啡 / 肥貓咖啡 / 離島咖啡 / 1+Coffee & Art / Meller / 朋友的朋友咖啡店 / 台南秘氏咖啡 / Bar home / 山洞咖啡 / 加加家珈琲 / 鹿柴咖啡 / 無責任 / 透南風咖啡聚場 / StableNice BLDG. / Koemon /任事咖啡

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