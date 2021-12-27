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星巴克贈「第二杯半價」！ 元旦、外送優惠齊發 來杯冬季限定「栗香蒙布朗」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
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準備迎接2022倒數最後一周！星巴克2022新年首日將送第２杯半價券，12/29前還可爽抽買一送一的「耶誕數位體驗」，連外送foodomo平台，也有冬季限定必喝栗香蒙布朗外送第２杯半價喔！

2022新年第一天推出「第２杯半價任您點」好康，2022/1/1當天購買大杯以上飲料，即可獲贈全品項大杯以上飲料半價的優惠券「小白單１張」，優惠券可累贈，兌換期限從1/2到1/4為止。

圖／星巴克提供
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外送平台foodomo即日起至2022/1/18推出「分享好時光」活動，活動期間全日購買３款指定飲料，包括最心回歸的「栗香蒙布朗那堤」，以及冬季人氣款「福吉茶那堤」「焦糖瑪奇朵」，都可享有第２杯半價。星巴克「栗香蒙布朗風味那堤」為台灣冬季限定口味，以牛奶混搭栗香白巧克力糖醬、經典義式濃縮咖啡，上方再擠滿可感受義式咖啡香氣的濃縮咖啡鮮奶油，最後由栗香白巧克力糖醬點綴。

12/29前每天都能透過星巴克「Holiday Cheer耶誕數位體驗」，有機會獲得全品項好友分享、指定品項好友分享、全品項二送一、大杯以上全品項第二杯半價、黑咖啡好友分享、商品85折優惠及免費中杯飲料等，兌換期間為獲券日+２，最後兌換到12/31為止。

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